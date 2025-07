Shaila Gatta dimentica Lorenzo con Simone Susinna? Il weekend bollente a Ibiza scatena le voci: tra loro è scattato qualcosa?

Shaila Gatta e Simone Susinna sono fidanzati? Pare che l’ex gieffina abbia finalmente dimenticato Lorenzo Spolverato. Del resto la loro storia d’amore all’interno del Grande Fratello è stata piena di tira e molla e destinata a durare ben poco fuori dalla casa più spiata d’Italia. “Dopo la fine del programma ci siamo sentiti e ci siamo detti quello che ci dovevamo dire“, aveva spiegato la ballerina una volta uscita dal reality, “Ci sono relazioni destinate a durare e altre no, questo è quanto. Siamo in buoni rapporti e abbiamo accettato che non sempre si trova l’incastro giusto per andare avanti”.

Nel corso del tempo Shaila Gatta aveva implorato i suoi fan di non parlare più di Lorenzo Spolverato per un po’ di tempo così da non farla soffrire ma soprattutto per rispettare la sua privacy. E così è stato, ma successivamente la ballerina ha dovuto accettare di essere al centro del gossip per presunti flirt attribuitile anche in modo errato. Ultimamente, però, pare che al suo fianco ci sia una persona conosciuta al pubblico. Si tratterebbe di Simone Susinna, attore amatissimo e apprezzatissimo per la sua incredibile bellezza.

Shaila Gatta e Simone Susinna, la reazione choc dei social: cosa ne pensano i fan

La ballerina di Striscia La Notizia ed ex concorrente del Grande Fratello potrebbe essere fidanzata di Simone Susinna. I due appaiono spesso insieme nell’ultimo periodo e in particolare hanno fatto un viaggio ad Ibiza dove pare si siano parecchio divertiti. I fan si sono immediatamente scatenati pensando che sia nato qualcosa di importante: “A quanto pare ora loro sono andati davvero avanti e ognuno pensa alla sua vita allora Simone Susinna te lo approvo a pieni voti! Un gran rimpiazzo”, scrive un utente sui social, felice di questa ‘sostituzione’. Lorenzo Spolverato è stato ufficialmente dimenticato? Secondo alcuni utenti sì. “Susinna è perfetto per lei. Lui mi sembra senza carattere e lei che ne ha da vendere è perfetta per lui. Lei lo può dominare come vuole. Secondo me sono una bella coppia”.