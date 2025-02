Shaila Gatta e Zeudi Di Palma critiche con Javier Martinez

Nella casa del Grande Fratello proseguono le faide e Javier Martinez è finito nuovamente nel mirino nelle scorse ore, il pallavolista argentino, protagonista di un importante avvicinamento con Helena Prestes, è stato punzecchiato da Zeudi Di Palma e Shaila Gatta, che si sono confrontate dopo l’accaduto tra il modello e la compagna di gioco. Shaila Gatta si è detta certa che a Javier piaccia piacere in generale nella vita e a maggior ragione adesso nella casa del Grande Fratello.

Javier Martinez pentito del bacio a Helena Prestes? Fan scatenati: "Faccia da funerale"/ "Mamma che flebo!"

Fuori dal gioco non avrebbe nemmeno considerato una storia con Helena Prestes, fino a pochi giorni prima dicevano che erano solo amici, poi c’è voluta una puntata dedicata a loro perché arrivasse un bacio effettivo tra i due che sembra aver cambiato le carte in tavola, una storia alla quale però Shaila Gatta e Zeudi Di Palma non sembrano voler affidare troppa fiducia, anzi, si sono dette certe che quella architettata da Javier Martinez possa essere in realtà una strategia.

Iago Garcia affonda ancora Shaila: "Per avere successo al GF sta perdendo la sua parte migliore"/ "È diversa"

Javier Martinez e Helena Prestes fanno esplodere il web dopo il bacio al Grande Fratello

A pensarla diversamente su Javier Martinez e Helena Prestes è il pubblico del Grande Fratello, che è letteralmente esploso nelle scorse ore sui social dopo il tanto atteso bacio scattato nel reality condotto da Alfonso Signorini.

C’è chi nutre comunque qualche dubbio sulla coppia, ma la maggior parte dei fan, soprattutto della modella brasiliana, è rimasta estasiata dall’accaduto e spera che tra i due possa essere l’inizio di una grande storia d’amore che potrebbe davvero rendere felici entrambi i membri della coppia.

BOB DYLAN/ “A Complete Unkown”: le altre storie dell’America folk