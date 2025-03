Shaila Gatta eliminata al Grande Fratello: le prime parole in studio

Serata di importanti verdetti questa sera al Grande Fratello, nella semifinale: dopo le eliminazioni di Giglio e Javier Martinez, l’ultimo televoto di puntata ha sancito l’eliminazione di Shaila Gatta e contemporaneamente il trionfo di Helena Prestes che è diventata a tutti gli effetti la quarta finalista ufficiale di questa edizione. La modella brasiliana ha festeggiato abbracciando Javier Martinez in studio e acclamata dal pubblico, per poi fare ritorno nella Casa senza rivolgere un saluto alla “rivale” Shaila.

Amarissima la delusione per l’ex Velina, per il gesto dell’ormai ex coinquilina ma soprattutto per l’esito del televoto: “Me l’aspettavo, perché la vita non è sempre giusta. Credo che sia il prezzo da pagare per avere coraggio nello scegliere di dire sempre quello che si pensa, e soprattutto andare contro Zeudi non era una cosa che andava a mio favore. Però io non posso essere finta con me stessa, devo sempre dire la verità, ed è il prezzo da pagare per essere sinceri“.

Shaila Gatta è così ufficialmente eliminata e, in seguito al verdetto al Grande Fratello, rimane in studio al fianco di Alfonso Signorini, che le rivolge alcune domande. A cominciare dalla figura di Chiara Cainelli, verso la quale Shaila rivolge un pensiero positivo: “Chiara non è ambigua, con me è sempre stata molto leale“.

In riferimento poi al rapporto altalenante con Lorenzo Spolverato, ammette che “è stata un’arma a doppio taglio. Ho impegnato tanto tempo nel comprendere il suo umore piuttosto che concentrarmi sul mio: però io sono questa, sono così“. La coppia necessiterà però di rivedersi fuori dalla Casa, lontano dalle telecamere, per riprendere in mano il proprio rapporto senza però dimenticare se stessi: “Credo che dobbiamo rivederci fuori e costruire pian piano con calma, ma concentrarsi anche sulla nostra individualità“.

