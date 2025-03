Grande Fratello, Shaila Gatta spiazzata dalle critiche dopo la sua eliminazione: retroscena

Il colpo di scena più clamoroso della semifinale del Grande Fratello, è andata in onda ieri sera, è stata l’eliminazione di Shaila Gatta. Ad un passo dal traguardo l’ex Velina di Striscia la notizia ha dovuto lasciare la Casa più spiata d’Italia ed il sogno di una possibile vittoria. Una volta fuori Shaila ha ringraziato tutti per il supporto ed il sostegno, ha rivelato di uscire a testa alta e che ciò che più conta è l’affetto dei fan fuori. Tuttavia a distanza di alcune ore dall’eliminazione trapela dei retroscena clamorosi sulla sua eliminazione. L’esperta di gossip Deanira Marzano, infatti, ha rivelato che fonti attendibili le hanno rivelato che Shaila una volte lette tutte le critiche sui social sarebbe rimasta spiazzata.

Nel dettaglio, pare che l’eliminazione dal Grande Fratello per Shaila sia stata una brutta batosta non solo per la mancata finale ma anche per la presa conoscenza di tutto ciò che la gente pensa di lei. “L’umore di Shaila non è dei migliori” ha riportato Deianira che poi ha aggiunto: “Non si aspettava tutte queste critiche dall’esterno e dopo che è uscita si è trovata davanti ad una realtà un po’ diversa da quella che immaginava.” Da parte sua, invece, Shaila ha pubblicato un messaggio audio nel suo gruppo Instagram limitandosi ha ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta.

Shaila Gatta delusa dopo l’eliminazione del Grande Fratello: “Si sta dedicando alla famiglia”

Fonti vicina all’ex Velina di Striscia la notizia svela che il suo umore sia a terra perché non si aspettava tutte queste critiche e questi attacchi. Sempre stando a quanto riportano le indiscrezioni fatte trapelare da Deianira Marzano sembra proprio che per Shaila Gatta una volta fuori dalla Casa non sia stato un ritorno alla normalità felice e sereno: “In questo momento si sta dedicando alla famiglia e, soprattutto, ha letto tutto quello che è stato scritto sui social. Questo le ha fatto realizzare che alcune amicizie non erano esattamente come lei le vedeva dentro la casa”. Dentro la Casa, invece, nelle scorse ore Lorenzo Spolverato è scoppiato a piangere pensando a lei.