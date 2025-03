Shaila Gatta eliminata dal Grande Fratello, le prime reazioni fuori dalla casa

Dopo l’eliminazione di Shaila Gatta dal Grande Fratello spuntano le prime opinioni da parte di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che l’hanno seguita da casa. La ballerina è stata insieme a pochi altri una delle protagoniste più amate di questa edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, il quale nell’ultima puntata ha fatto il nome di lei e di Luca Giglio elencando gli eliminati della diretta. In particolare, Shaila Gatta è stata eliminata perdendo la sfida con Helena Prestes, che invece è diventata la nuova finalista del Grande Fratello.

Secondo molti da casa Shaila Gatta sarebbe stata fatta uscire ingiustamente dalla casa, dato che tanti dei telespettatori erano sicuri di vederla in finale insieme ai concorrenti più popolari di questa edizione. Infatti, lei come pochi altri ha dato un contributo notevole alle dinamiche di questa edizione, eppure non c’è stato niente da fare. Il pubblico ha deciso. I fan hanno apprezzato la sua vivacità, il suo non aver paura di mettersi in discussione e la sua forza nel non tirarsi indietro mai. Ciononostante, qualcuno non ha apprezzato il suo percorso e udite udite, si tratta di una sua ex collega.

Shaila Gatta, Ludovica Frasca non si risparmia: “Non mi sarei comportata così“

A Pomeriggio 5 è stata commentata l’eliminazione di Shaila Gatta dal Grande Fratello. Ognuna delle opinioniste, Anna Pettinelli, Marina La Rosa, Stefania Orlando e Ludovica Frasca hanno detto la loro su quanto successo e in particolare l’ex velina di Striscia La Notizia ha rivelato di non aver particolarmente apprezzato il modo in cui si è comportata la collega all’interno del reality. Ecco le sue parole su Canale 5: “Non è mia amica, non siamo amiche. Mi dispiace perché abbiamo fatto Striscia la Notizia, anche se non insieme, come me è un ex velina“.

Poi ha continuato, dicendo che non avrebbe mai fatto le stesse cose. “Se è stata volgare? Un po’ too much. Mi piace questa definizione too much, sì, per me lo è stata“. Ribadisce che al suo posto non si sarebbe mai comportata così. Per quanto riguarda le prime ore fuori dalla casa, non si sa molto su Shaila Gatta, se non che la ballerina pare non voler più continuare la frequentazione “tira e molla” con Lorenzo Spolverato, soprattutto dopo aver visto che la loro relazione l’ha penalizzata a tal punto da farla uscire. Questo, secondo le indiscrezioni di Biagio D’Anelli, che ha svelato come sta la velina una volta uscita dal Grande Fratello.