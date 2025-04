Torna a far discutere Shaila Gatta, che dopo l’uscita dal Grande Fratello si è trovata un po’ in difficoltà nel gestire la normalità. In seguito ai lunghi mesi passati nella casa più spiata d’Italia ha ammesso di aver vissuto una relazione tossica con Lorenzo Spolverato, decidendo – finalmente – di parlare con lui e dirgli le cose come stanno: “Ho capito che mi hai usata e mi sono sentita anche poco amata“, gli aveva detto. Ma non è finita qui, la ballerina gli aveva detto di aver scoperto che lui è sempre stato ossessionato da Helena Prestes.

Insomma, una “bomba” dopo l’altra che ha scatenato un vero e proprio inferno tra i fan del programma. A far discutere in queste ultime ore è stato anche un altro colpo di scena, dato che la ballerina pare essersi improvvisamente riavvicinata a Zeudi Di Palma con la quale aveva discusso nell’ultimo periodo al Grande Fratello. Poco prima che il reality chiudesse i battenti, lei aveva espresso un giudizio negativo nei suoi confronti, dandole della falsa, della bugiarda e tanto altro, pentendosi per averle creduto.

Zeudi Di Palma e Shaila Gatta di nuovo amiche, rivolta dei fan: “Gliene aveva dette di tutti i colori”

Si ribaltano le carte in tavola tra Zeudi Di Palma e Shaila Gatta dopo il Grande Fratello. Spunta infatti un video su Tik Tok dove l’ex velina balla insieme all’ex Miss Italia. I social però si rivoltano e non perdonano la scenetta: “È tutto così falso. Il fandom di Zeudi aveva chiesto a gran voce questa pace ed ecco fatto, in casa la Gatta gliene aveva dette di tutti i colori, ma tanto per loro va bene l’importante che non sia Helena. Com’era? All’hype non si comanda“.

