Shaila Gatta continua a sorprendere con le sue dichiarazioni dopo la fine del Grande Fratello. Dopo sei mesi di alti e bassi con Lorenzo Spolverato, la ballerina ha deciso di lasciarlo in diretta durante la finale del reality, spiegando di aver ritrovato la lucidità e di voler terminare una volta per tutte questo rapporto “tossico”. La sua è stata una scelta molto discussa, soprattutto per le modalità con cui è avvenuta. L’ex velina, infatti, non è andato affatto leggera con l’ex fidanzato, accusandolo di averla trattata con brutalità proprio nel primo blocco dell’ultima puntata del GF. Da lì, si è scatenata una vera e propria pioggia di critiche contro la ballerina, persino da parte di coloro che l’avevano supportato nel suo percorso nella Casa.

Nonostante ciò, Shaila è rimasta ferma sulle sue opinioni, rilasciando una dura intervista al settimanale Chi, nella quale ha continuato ad attaccare Spolverato, definendolo un “narcisista insicuro“. Non solo, ha anche annunciato di voler raccontare la loro travagliata storia nel suo nuovo libro, in cui parla, per l’appunto, delle relazioni tossiche vissute nella sua vita. Ripercorrendo la storia con Lorenzo, poi, ha menzionato inaspettatamente anche Javier Martinez.

Nell’intervista a Chi Magazine, è stato chiesto a Shaila Gatta cosa l’abbia portata a prendere la decisione drastica di “fare a pezzi” così bruscamente, e in diretta, la storia con Lorenzo. Al che, Shaila ha ribadito quanto spiegato in puntata, ovvero di essere entrata nella Casa con degli ideali di “donna libera“, che non ha poi saputo mantenere, ricadendo nei vecchi schemi delle sue relazioni. A quanto pare, la storia con Lorenzo per lei era molto familiare e, per questo, sente di esserci “ricascata”. Ricordiamo che, all’inizio del GF, la ballerina era indecisa tra Spolverato e Javier Martinez, con il quale ha avuto un breve flirt.

Dopo una settimana insieme all’argentino, però, aveva capito di non provare un vero interesse nei suoi confronti e di essere invece infatuata di Lorenzo. Da lì, i due sono volati in Spagna, dove è scoppiata la passione e l’amore. Ad oggi, però, la Gatta sembra essersi pentita della sua scelta: “La prima settimana a Lorenzo ho detto: ‘Mi ricordi dei miei vecchi modi di fare’. Intanto Javier mi mostrava qualcosa di nuovo e a lui dicevo ‘sei un ragazzo perbene”. Anche queste dichiarazioni hanno attirato molte critiche, considerando che, per mesi, l’ex gieffina ha spesso attaccato l’argentino, considerandolo moscio e poco sincero.