Shaila Gatta invita Zeudi Di Palma alla sua festa di compleanno: ignorati gli altri ex gieffini

Ieri, 6 agosto, Shaila Gatta ha compiuto 29 anni. L’ex velina si sta godendo l’estate tra impegni di lavoro e momenti di relax, e per il suo compleanno ha deciso di festeggiare in grande stile, circondata dalle persone a lei più care. Per l’occasione, Shaila ha organizzato un party insieme ai suoi genitori, alla famiglia e ai suoi amici più stretti. Tra gli invitati spiccava anche una presenza speciale, con cui la ballerina ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello. Di chi si tratta? Di Zeudi Di Palma, che non solo ha partecipato alla serata, ma ha anche documentato il tutto sui social, condividendo foto e video del party e facendo pubblicamente gli auguri all’amica.

Lorenzo Spolverato a pranzo con un bodyguard: l'ex GF risponde alle critiche/ "Non l'ho scelto io, la verità"

Com’è noto, le due si sono conosciute lo scorso dicembre nella Casa più spiata d’Italia, diventando rapidamente grandi amiche. Poco prima della fine del reality, però, le due si sono scontrate, con Shaila che aveva iniziato a nutrire dei sospetti verso di lei, accusandola di averla usata. Alla fine, proprio dopo una nomination di Zeudi, l’ex allieva di Amici è stata eliminata durante la semifinale del GF, ribadendo la sua diffidenza nei confronti della Di Palma.

Michael Castorino contro Shaila Gatta? I like dell'amico di Lorenzo Spolverato/ "Addio al passato"

Zeudi Di Palma e Shaila Gatta: l’amicizia continua dopo il GF

Tuttavia, poco dopo la fine del Grande Fratello, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma hanno avuto modo di chiarire le loro divergenze, tornando ad essere grandi amiche. Difatti, Zeudi è stata l’unica ex coinquilina che Shaila ha voluto alla sua festa di compleanno, lasciando fuori invece altri amici conosciuti nella Casa come Giglio, Yulia Bruschi o Federica Petagna. Assente anche l’ex fidanzato Lorenzo Spolverato, con il quale i rapporti sembrano sempre più tesi, considerando la pungente frecciatina lanciata dal modello pochi giorni contro di lei, dove l’ha accusata di scegliere i partner in base al numero di follower.