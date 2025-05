Shaila Gatta lapidaria su Lorenzo Spolverato. A distanza di più di un mese dalla finale del Grande Fratello, gli “Shailenzo” sembrano non aver ancora trovato un punto d’incontro, mettendo una fine definitiva alla loro relazione. Ricordiamo che, dopo aver avuto una storia di circa sei mesi nella Casa, Shaila ha deciso di lasciare Lorenzo proprio durante la finale del reality. Una volta tornata alla vita reale, Shaila avrebbe capito di non essere stata trattata con il giusto rispetto da Spolverato, scegliendo di chiudere con lui.

Non solo, l’ex velina sembrava piuttosto arrabbiata con l’ex fidanzato, accusandolo di averla manipolata e di essere un “narcisista insicuro”. Dopo alcuni giorni, però, la rabbia si è affievolita e i due hanno avuto modo di chiarirsi durante una lunga videochiamata, che ha permesso loro di chiudere il rapporto in modo sereno, pur non tornando ad essere una coppia. Da quel momento, infatti, i fan degli “Shailenzo” hanno ricominciato a sperare in un ritorno di fiamma, invitando i due ex gieffini a concedere una nuova possibilità al loro amore nella vita reale.

Shaila Gatta gela i fan degli “Shailenzo”: cos’ha detto su Lorenzo Spolverato

Nonostante le speranze dei fan, però, una riconciliazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembra essere ancora lontana. Giorni fa, Lorenzo aveva già raccontato di aver chiesto a Shaila un incontro di persona, ricevendo però un altro rifiuto da parte sua. Di conseguenza, il modello aveva spiegato di voler concentrarsi su sé stesso e voltare pagina, iniziando un nuovo capitolo della sua vita. Dopo giorni di silenzio, anche Shaila è tornata a parlare di lui, spezzando i sogni dei sostenitori degli “Shailenzo“.

Durante un raduno a Milano con alcuni suoi sostenitori, la ballerina si è aperta con sincerità, pur evitando di nominare direttamente Lorenzo. L’ex velina ha parlato dell’importanza di amare sé stessi e di restare concentrati sul lavoro, soffermandosi in particolare sulla sua nuova linea di skincare. Nel suo discorso ha anche espresso gratitudine per il supporto ricevuto da chi la segue e apprezza per la sua persona, indipendente dalla sua passata relazione. Un riferimento, seppur implicito, che lascia intendere come Shaila consideri ormai chiusa la storia con Spolverato: “Mi preme tanto ringraziarvi di essere qui e di dare luce alla persona che sono e non solo alla persona con cui sono stata”.