Un momento ironico tra Shaila Gatta e Zeudi Di Palma al Grande Fratello diventa virale. Nell’ultimo periodo, Shaila e Zeudi hanno stretto una forte amicizia, diventando un trio inseparabile insieme a Chiara Cainelli. Nonostante la 23enne l’abbia battuta al televoto per la finale, la ballerina si è comunque detta felice per l’amica, confidandole comunque le sue perplessità e delusioni. Insomma, tra le due si è creato un rapporto sincero, nel quale le battute e le amichevoli prese in giro sono all’ordine del giorno. A tal proposito, un simpatico sketch tra le ragazze ha attirato l’attenzione degli spettatori, facendo il giro del web.

Shaila Gatta distrugge Lorenzo Spolverato al GF: "Mai visto così falso, uomo finto"/ "Io so chi è davvero"

Mentre si trovavano in piscina, Zeudi ha guardato i piedi di Shaila, esclamando: “Mamma mia che piedi brutti che hai, coprili!”. Shaila, di tutta risposta, ha prontamente detto: “Allora tu per la tua faccia puoi fare qualcosa? Purtroppo no, mi dispiace”. “Intanto questa faccia ai tempi vinse Miss Italia”, ha replicato ridendo Zeudi, facendo riferimento alla sua vittoria al concorso di bellezza italiano nel 2021. Ma Shaila le ha subito fatto notare che, all’epoca, c’era ancora la pandemia da Covid-19: “Eh perché ce stava il covid jà”. “Era con la mascherina”, ha aggiunto Chiara.

Shaila Gatta tranchant su Lorenzo Spolverato al Grande Fratello: "Non sento più trasporto"/ "Non c'è futuro"

Shaila Gatta e Zeudi Di Palma litigano al Grande Fratello? Cos’è successo

Ovviamente, quello tra le tre ragazze era solo un semplice scambio di battute e non andava preso sul serio. Tuttavia, non tutti hanno colto subito il contesto, facendo girare il video sui social e credendo che si fossero davvero scambiate offese di quel tipo. Addirittura, alcuni hanno pensato che avessero litigato e che la loro amicizia fosse a rischio. Dall’altro lato, però, in tanti hanno semplicemente riso, comprendendo il vero senso della conversazione.

In questo periodo, Shaila sta trovando conforto grazie al supporto delle sue amiche. La ballerina ha infatti deciso di troncare la relazione con Lorenzo Spolverato, affermando persino di non vedere un futuro per loro due neanche fuori dalla Casa. L’ex velina sembra ormai stufa dell’atteggiamento dell’ex fidanzato ed è arrivata alla conclusione che non sia l’uomo giusto per lei. Per questo motivo, negli ultimi giorni, trascorre la maggior parte del tempo con Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, ormai diventate le sue migliori amiche al Grande Fratello.

Eliminato Grande Fratello: Javier Martinez è a rischio, ecco perché/ Le direttive dei fan per salvare Helena