I più maligni spettatori del Grande Fratello, così come alcuni concorrenti, dicono che Lorenzo e Shaila Gatta litigano sempre prima che vada in onda la puntata del lunedì sera o del giovedì sera. E infatti in queste ultime ore hanno discusso di nuovo e Lorenzo ha deciso di parlarne con Chiara Cainelli con la quale ha un rapporto d’amicizia che non è ben visto proprio dalla sua compagna.

“È gelosa. Punto. Me l’ha anche detto”: come un fulmine a ciel sereno Lorenzo ha voluto chiedere alla sua amica se anche lei ha avuto questa sensazione oppure no, perché non si rende conto del motivo dietro il fastidio che Shaila prova quando lui ha delle attenzioni amicali verso alcune persone a cui tiene moltissimo.

“A me dà fastidio” ha fatto sapere Lorenzo Spolverato a proposito degli ultimi atteggiamenti di Shaila Gatta, “mi faccio da parte io. Mi manda in bestia quando non posso dire che ho bisogno un attimo di te. Non ho mai criticato i suoi amici, e lei invece lo ha fatto. Due domande me le faccio. Mi faccio il mio percorso e basta”. Chiara Cainelli, però, ha cercato di tranquillizzarlo dicendogli che da donna non percepisce questa gelosia, anche se glielo ha fatto notare.

Quindi l’ex velina di Striscia La Notizia è gelosa di Chiara? A quanto pare sì e le dà fastidio il fatto che Lorenzo abbia determinate attenzioni verso i suoi amici e non verso di lei. Il concorrente già in finale al Grande Fratello ha citato un momento particolare a tavola quando ha dato dell’insalata in più a Chiara mostrando, appunto, di avere un occhio di riguardo verso di lei. Si scopriranno nelle prossime ore se i due concorrenti avranno chiarito o meno questa situazione affinché possano tornare a vivere la loro storia d’amore sotto gli occhi di tutti.

