Nonostante sia fuori dalla Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta continua ad essere una grande protagonista del reality. Dopo l’eliminazione arrivata un po’ a sorpresa nel corso della semifinale, Shaila sta tornando alla sua normalità ma, a quanto pare, non senza difficoltà. Nelle ultime ore si parla non solo di “momento complicato” per la ballerina, ma anche di presunti dubbi sorti in lei in merito alla relazione con Lorenzo Spolverato.

L’impatto con la realtà sarebbe stato, insomma, ben diverso da quello che si aspettava, e il confronto con le persone care, rispetto al suo percorso al Grande Fratello, pare sia stato altrettanto complesso. Tra le varie persone che Shaila ha sentito una volta uscita dal Grande Fratello ci sarebbe anche Cristina, la mamma di Lorenzo Spolverato.

Shaila Gatta: ecco cosa sarebbe successo durante la telefonata con la mamma di Lorenzo Spolverato

Shaila Gatta avrebbe avuto un confronto telefonico con sua suocera: è questa l’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano nelle ultime ore. L’esperta di gossip ha confermato che la ballerina starebbe attraversando un momento di forte crisi: “Spero davvero che tutto possa tornare alla normalità, soprattutto con Lorenzo. – ha scritto su Instagram – Oggi più che mai lei ha preso consapevolezza di tante cose che non hanno funzionato e, purtroppo, non l’hanno nemmeno tutelata.” Così ha lanciato l’indiscrezione: “Comunque si è sentita con la mamma di Lorenzo, hanno parlato a lungo e i rapporti tra loro sono più che amorevoli.” Ci sarebbe stato, dunque, un colloquio molto sereno e cordiale, anche se non è chiaro di cosa le due donne abbiano parlato. Intanto inizia a diffondersi la voce secondo la quale Shaila vorrebbe chiudere la sua relazione con Lorenzo e proprio nella finale di lunedì del Grande Fratello.