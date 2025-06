Come procede la vita sentimentale di Shaila Gatta in seguito al Grande Fratello? Dopo la storia d’amore con Lorenzo Spolverato ecco che girano le voci su una nuova frequentazione. In particolare, le parole di Deianira Marzano hanno fatto il giro del web dato che vengono tirati in ballo alcuni personaggi moto chiacchierati del mondo dello spettacolo. Infatti, la ballerina ed ex Velina di Striscia la Notizia pare si sia fidanzata con un amico molto stretto di Giulio Fratini, che proprio in questi giorni ha deciso di uscire allo scoperto con la nuova compagna Antonella Fiordelisi.

“Deia, Shaila e un amico di Fratini hanno iniziato a seguirsi…nuova frequentazione?“, scrive un utente alla Marzano dopo aver scoperto che un certo Alberto Botticelli e la ragazza hanno deciso di seguirsi sui social. “Dicono che è un’uscita a quattro e che Shaila Gatta si stia frequentando con Alberto Botticelli” continua un’altra segnalazione. Ma c’è un altro dettaglio che insospettisce ulteriormente i fan dell’ex velina. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Shaila Gatta fidanzata con Alberto Botticelli? Deianira Marzano risponde: “Vuole smentire?”

Questa volta, a differenza di quanto è successo in passato, Shaila Gatta, come è successo per il presunto flirt con un calciatore, non è mai intervenuta per mettere a tacere i rumor dei fan mentre stavolta ha voluto dire la sua sui social. “Deia shaila non ha mai smentito nessun flirt che dall’uscita in casa ad oggi le hanno addossato, guarda caso però ora ha smentito il flirt con l’amico del fidanzato della fiordelisi…come mai nessuna smentita ma con lui si“, fa notare una fan a Deianira Marzano. L’esperta di gossip, un po’ scocciata ha risposto così: “Ma infatti nessuno ha detto che si fidanzata o altro- anche se a lei queste scenette teatrali piacciono tanto- ma semplicemente che era insieme ad Antonella, al fidanzato e all amico che ha conosciuto oggi. Vuole smentire anche questo?“. Cosa voleva intendere?