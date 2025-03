Scontro titanico al prossimo televoto del Grande Fratello che presto avrà il suo verdetto; la puntata di lunedì vede sulla graticola nomi dominanti nel reality come Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma e le tre – che vantano un ottimo rapporto – hanno discusso nelle ultime ore del possibile esito per l’eliminazione mettendo il focus sul comportamento recente di Helena Prestes. A detta di tutte c’è un evidente cambio di atteggiamento da parte della modella brasiliana ma ognuna di loro sembra avere una visione differente su ciò che sta spingendo la concorrente verso questo cambio di rotta.

Shaila Gatta, sconforto al Grande Fratello: "Non sono sempre forte"/ "Soffro da sola, ma ora scelgo me"

Stando alla clip pubblicata dalla pagina ufficiale del Grande Fratello che racconta appunto le riflessioni delle concorrenti, Zeudi Di Palma sembra convinta della sincerità di Helena Prestes nel merito dell’atteggiamento recente in controtendenza rispetto al passato. “Io l’avevo nominata in passato e lei invece no, quando le ho detto che però questa cosa non mi faceva più paura ha iniziato a riflettere e mi ha domandato perchè avessi questo timore… Io le ho spiegato che secondo me poteva rovinare il nostro rapporto, lei mi ha abbracciata e mi ha chiesto scusa”. Meno convinta Shaila Gatta che insinua il dubbio: “Questo suo comportamento non è da lei, il quieto vivere, il fatto che lei non ti nomini…”.

Shaila Gatta al Grande Fratello: "Io non sono la mia relazione"/ Poi finisce tra le braccia di Lorenzo

Shaila Gatta ‘accusa’ Helena Prestes: “Il suo cambiamento? Strategia contro di me…”

Anche Chiara Caienelli ha un suo giudizio sul recente comportamento più blando di Helena Prestes al Grande Fratello: “Io penso che in questo momento è più tranquilla perchè settimana scorsa le ha prese pure lei; ora non ti ha nominato perchè la priorità sono io”. Parole che però ancora non convincono Shaila Gatta che non usa mezzi termini nel raccontare quella che secondo lei sarebbe una vera e propria strategia della modella brasiliana con l’unico fine di determinare l’eliminazione della ballerina. “Lei mi vuole fuori non andando contro di me in nomination, senza lo scontro, vuole buttarmi fuori così…”. Una teoria che non trova d’accordo Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli con quest’ultima che però palesa, in maniera meno netta, dubbi sulla strana preoccupazione nei suoi confronti da parte di Helena Prestes. Un tema che inevitabilmente sarà trattato nel corso della prossima puntata del Grande Fratello in vista di quello che sarà il verdetto del pubblico per il prossimo televoto.