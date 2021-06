Shaila Gatta “Ho le te*te nuove”/ La velina si è rifatta il seno, l’annuncio social

Shaila Gatta ha atteso la fine di Striscia la notizia per realizzare un suo sogno, quello di cambiare il suo corpo e vedersi più bella. La notizia ha dell’incredibile alla luce della bellezza della velina del tg satirico ma è vero anche che ognuno del proprio corpo è libero di fare quello che vuole e così la bella ballerina mora ha deciso di rifarsi il seno. L’annuncio poco fa è arrivato sui social dove mostra la foto post intervento ma anche quella pre intervento quando sul suo seno compaiono i segni che anticipano l’intervento. Lei stessa ha postato tutto su Instagram scrivendo: “Mai avrei pensato di cambiare il mio corpo e invece, dopo un percorso di allenamento intenso, ho iniziato a sentire il desiderio di avere un seno più evidente, che mi facesse sentire più a mio agio con me stessa quando mi guardavo allo specchio”.

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva al Grande Fratello Vip?/ Le Veline: "Mai dire mai"

Shaila Gatta “Ho le te*te nuove”, l’annuncio social poi cancellato

Shaila Gatta ha ammesso di essere stata sempre autoironica anche quando si è trattato delle sue forme e del suo seno ma quello che voleva e che ha sempre sognato è avere una ‘forma’ e adesso, dopo l’intervento, ha finalmente ottenuto tutto. Lei stessa lo racconta sui social ai fan con i quali spesso condivide molto e che adesso invita solo ad affidarsi alle persone giuste e preparate per fare alcune cose. In particolare, in un passaggio del suo lungo post, rilancia: “Quindi uso la mia esperienza per dirvi che qualsiasi cosa scegliate di fare, affidatevi a dei professionisti, che non assecondino ogni vostra scelta solo per il guadagno ma che siano bravi soprattutto a dirvi di no”. Dopo la pubblicazione, la velina ha deciso di cancellare il post.

LEGGI ANCHE:

Shaila Gatta "Voglio essere la nuova Raffaella Carrà"/ "Vengo da rione difficile..."Leonardo Blanchard, fidanzato Shaila Gatta/ Le loro 'posizioni' stuzzicano i fan...

© RIPRODUZIONE RISERVATA