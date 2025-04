Emergono nuovi retroscena sulla separazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Circa dieci giorni fa, dopo sei mesi insieme, l’ex velina ha deciso di lasciare il modello durante la finale del Grande Fratello, spiazzando tutti. La decisione della ballerina ha sorpreso perché, appena una settimana prima, aveva lasciato per sempre la Casa più spiata d’Italia dichiarando a gran voce il suo amore per il modello e promettendogli che lo avrebbe aspettato fuori. Di conseguenza, in tanti si chiedono ancora cosa sia successo per poter cambiare in così breve tempo.

Dal canto suo, Shaila ha spiegato di aver riacquistato la lucidità, che le avrebbe permesso di rivedere i video della loro storia con una prospettiva diversa. Fuori dal reality, ha capito di non essere stata trattata come meritava dall’ex fidanzato, decidendo di non volere più un amore del genere. Tuttavia, queste spiegazioni non hanno convinto del tutto alcuni spettatori del GF, che sospettano ci sia dell’altro dietro questo cambio di rotta. A tal proposito, sono emersi alcuni presunti messaggi compromettenti della migliore amica di Shaila, la quale è sempre stata contraria alla sua storia con Lorenzo.

Federica, la migliore amica di Shaila Gatta, non ha mai nascosto la sua “antipatia” nei confronti di Lorenzo Spolverato. In diverse occasioni, si era espressa sul profilo X, dichiarando di non approvare la relazione con Spolverato, accusato di aver spesso manipolato e maltrattato l’amica. A quanto pare, però, la ragazza non si è limitata a ciò. Durante il percorso della ballerina al Grande Fratello, Federica avrebbe avuto contatti frequenti con alcuni fan di Shaila, con cui si confrontava spesso parlando male del modello. A tal proposito, nelle ultime ore, è emerso lo screen di un suo presunto messaggio, in cui sembra far riferimento alla posizione economica di Lorenzo: “Certo, a che gli serve uno così. Almeno fosse ricco, non tiene manco un euro”.

Da lì, sui social è scoppiata una bufera contro Federica e Shaila, che sono state sommerse dalle critiche. Al che, l’amica dell’ex gieffina è intervenuta subito su X per smentire, chiarendo che si trattava di una chat falsa. Tuttavia, molti sostenitori dell’ex velina hanno replicato nei commenti pubblicando altri messaggi compromettenti e ribadendo che, nel corso dei mesi, avrebbe detto molte cose spiacevoli su Lorenzo. Subito dopo, la ragazza ha disattivato il suo profilo X, probabilmente a causa dei numerosi commenti negativi. Insomma, non è ancora chiaro se la migliore amica di Shaila abbia davvero scritto quelle parole, ma una cosa è certo: dietro la rottura degli “Shailenzo” sembrano nascondersi molti retroscena.