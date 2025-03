Un segreto in attesa di essere svelato aleggiava sulla diretta di questa sera del Grande Fratello, protagonisti Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta e un colloquio sotto le lenzuola che pare nascondere qualcosa di ‘intimo’ e che sarebbe sfuggito a coinquilini e telespettatori. Ma di cosa si tratta? Alfonso Signorini non poteva certo lasciarsi sfuggire l’opportunità di indagare sul tema considerando anche la risonanza che la questione del ‘segreto intimo’ ha avuto sul web.

Alfonso Signorini ha dunque separato Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato per incalzarli sul ‘segreto intimo’. Parlando con la ballerina cerca di giocare d’astuzia: “Al Grande Fratello ascoltiamo tutto, vuoi dire prima tu cosa vi siete detti tu e Lorenzo?”. Sicura di non aver nulla da nascondere, la concorrente ha dunque spiegato quale sarebbe a suo dire il mistero tanto chiacchierato: “Nel video si sente che dico: ‘L’hai già fatto’. Nel mio passato io mi sono sentita usata dai miei ex compagni e quindi gli ho detto di non voler subire lo stesso trattamento”. Shaila Gatta ha poi aggiunto: “Quindi penso sia questo il segreto… Per me è questo, non penso ce ne siano altri altrimenti chiedete a lui”.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ‘smontano’ il segreto intimo: “Non esiste, ecco la verità…”

Dunque, a detta di Shaila Gatta, non ci sarebbe alcun ‘segreto intimo’ da svelare e nemmeno la gelosia per Chiara Cainelli sarebbe da inserire nella questione: “Ero nervosa e ho tirato fuori la cosa di Chiara ma non era lei il problema; parlavamo della sua tendenza all’isolamento. Gli ho detto anche: ‘Secondo me siete più compatibili’…”. Sulla stessa linea anche Lorenzo Spolverato che ha offerto la sua versione dei fatti ad Alfonso Signorini: “Non c’è nessun segreto, io per segreto di intimità intendevo il momento; riguardava un suo sfogo sulla gelosia per Chiara e sul fatto del fare delle clip… Una serie di cose che ho comunque anche detto in confessionale”.

Resta un leggero scetticismo per quanto raccontato da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato a proposito del presunto ‘segreto intimo’ al Grande Fratello, come dimostrato dalle parole di Jessica Morlacchi: “Io non so cosa è successo, al suo posto l’avrei detto in un altro modo. Dicendo: ‘Sono successe cose intime’, pensavo si trattasse di qualcosa di più importante. Soprattutto sentendo lui che diceva: ‘Se continua così le tiro fuori queste cose’...”.