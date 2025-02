Shaila Gatta in crisi con Lorenzo Spolverato di nuovo al Grande Fratello, lei sbotta: “Non mi dà attenzioni”

È di nuovo crisi tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Nella giornata di ieri l’ex Velina di Striscia la Notizia ha avuto un accesa discussione con il suo ragazzo in cui si è lamentata di ricevere poche attenzioni da parte sua, il modello ha provato a giustificarsi ma la discussione si è fatta sempre più accesa fino a quando Shaila è scoppiata a piangere ed ha cercato conforto in Pamela Petrolo. La Gatta ha cercato di spiegare al suo fidanzato che cosa la fa stare male: “Non sono una tua amica, sono la tua fidanzata. Mettiti nei mie panni, alle volte è pesante non ricevere un tuo abbraccio, noi hai attenzioni nei miei riguardi.”

È un fiume in piena Shaila Gatta contro Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, lui è gentile e premuroso con gli altri concorrenti della Casa e sempre pronto a correre in loro soccorso mentre quando si tratta di lei dà tutto per scontato e se ha bisogno di lui non può farci affidamento: “Le attenzioni che hai per gli altri non le hai per me.” La discussione è diventata una vera e propria lite tra Shaila e Lorenzo quando quest’ultimo ha provato a spiegarle di avere premure anche per lei, ma la ragazza è sbottata sostenendo che sia solo egoriferito, egocentrico ed egoista e quando i toni hanno continuato ad accendersi Lorenzo se n’è andato lasciando la Gatta sola nella stanza.

Successivamente Lorenzo è andato da Shaila per provare a consolarla e chiarire ma la ragazza è rimasta ferma sulle sue posizioni, dicendo di non sentirsi amata, capita ed apprezzata. A questo punto Shaila Gatta è scoppiata a piangere al Grande Fratello ed ha cercato conforto in Pamela Petrarolo. A quest’ultima ha dichiarato di sentirsi stanca ed umiliata da dover sempre cercare attenzioni da parte di Lorenzo ed infine ha ammesso di voler troncare la relazione: “Forse è il caso che ci lasciamo, lui non è pronto.” Pamela Petrarolo ha provato a consolarla sostenendo che deve valutare davvero pro e contro della relazione e poi prendere con calma una scelta: “Dovete provare a non farvi del male.”