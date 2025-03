Shaila Gatta in lacrime dopo il Grande Fratello: la reazione

L’eliminazione di Shaila Gatta dal Grande Fratello ha scatenato la rabbia dell’ormai ex gieffina e velina di Striscia la notizia. La modella campana è stata infatti al centro delle vicende del post puntata, dopo aver perso la sfida al televoto con Helena Prestes. Sulle prime, Shaila Gatta non si è fatta piegare dal dolore e dalla rabbia per il mancato raggiungimento della finale, almeno all’apparenza in studio davanti ad Alfonso Signorini, ma a telecamere spente la fidanzata di Lorenzo Spolverato si sarebbe lasciata andare alla commozione e alla rabbia, finendo anche per discutere con alcune fan di Zeudi Di Palma.

Poco dopo aver abbandonato il loft di Cinecittà, Shaila Gatta ha però confidato: “Sono felice, esco a testa alta. Manca una settimana, non li sopportavo più. L’importante è quello che accadrà poi dopo, non è il gioco quello che conta. Mi sarebbe sicuramente piaciuto fare l’ultima settimana, però sono libera dopo 6 mesi e mezzo. Vado dai miei genitori e dal mio nipotino. Saluto tutti e tifo per Lollo” le parole della modella campana.

Shaila Gatta e la lite con le fan di Zeudi Di Palma

Stando a quanto ricostruito dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione da una fan, pare che Shaila Gatta dopo la fine della diretta sia scoppiata in lacrime. Il presunto motivo?

La delusione per aver perso al televoto la sfida contro Helena Prestes. Ma non solo. Sembrerebbe anche che fuori dagli studi Shaila abbia avuto una discussione con alcune fan Zelena, sostenitrici di Zeudi Di Palma. Insomma, un finale carico di tensione e rabbia che non ha garantito alla stessa Shaila Gatta il posto nella finale del reality di Canale Cinque.

