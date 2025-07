Shaila Gatta danza spensierata su una barca ma incappa in un piccolo incidente hot: sui social scoppia la polemica.

Il Grande Fratello sarà anche finito da diverse settimane ma alcuni ex concorrenti continuano ad essere al centro dell’attenzione degli appassionati; lo dimostra il focus costante verso Shaila Gatta, tra le assolute protagoniste dell’ultima edizione del reality. La ballerina ha voltato pagina dal punto di vista sentimentale – la rottura con Lorenzo Spolverato sembra ormai irreversibile – ma non sono le dinamiche di gossip ad averla portata al centro della scena nelle ultime ore. L’ex volto di Amici e Striscia la Notizia sarebbe infatti incappata in un piccolo incidente hot che puntualmente è stato segnalato sul web e, neanche a dirlo, ha alimentato non poche polemiche.

Come racconta Il Vicolo delle News, Shaila Gatta ha pubblicato di reel su Instagram alcune ore fa mentre si destreggia nella sua arte del cuore: la danza. Lo scenario è l’emblema dell’estate, ovvero il mare; precisamente l’ex volto del Grande Fratello ha scelto una barca come ambientazione per mostrare le sue doti nel ballo e anche la sua evidente elasticità. Proprio nel districarsi con piegamenti e allungamenti a ritmo di musica, pare però che qualcosa sia sfuggito al costume di Shaila. Un incidente hot, in realtà, appena accennato; bisogna forzare la vista abbastanza la vista per notare che effettivamente l’abbigliamento non era dei più indicati per quelle manovre di danza.

Shaila Gatta travolta dalle critiche per il presunto incidente hot mentre balla sui social

A prescindere dall’entità dell’incidente hot con protagonista Shaila Gatta, Il Vicolo delle News sottolinea la pioggia di critiche arrivate all’indirizzo dell’ex concorrente del Grande Fratello. In molti hanno appunto sottolineato l’inadeguatezza del costume in relazione alla tipologia di ballo mostrato sui social; qualcuno, ovviamente, è andato anche più sul pesante. “E’ volgare”, tra i pareri più diretti e forse anche eccessivi, ma non è mancato anche chi si è schierato in difesa di Shaila Gatta: “Non si vede nulla, vorrei proprio vedere chi frequentano quelli che la definiscono brutta e volgare”. Insomma, tutto fa brodo quando si tratta di alimentare una polemica sui social; ancor di più quando si tratta di ex protagonisti del Grande Fratello.