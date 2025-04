Stefania Orlando vicino a Shaila: le reazioni dei fan del Grande Fratello

Shaila Gatta fa pace con Stefania Orlando dopo il Grande Fratello? Ieri, lunedì 31 marzo, si è conclusa la 18esima edizione del Grande Fratello. A trionfare è stata Jessica Morlacchi, con Helena Prestes e Chiara Cainelli che hanno completato il podio. Quarto posto per Lorenzo Spolverato che, in diretta, ha ricevuto una doccia fredda da parte dell’ormai ex fidanzata Shaila, che ha deciso di lasciarlo, facendogli accuse piuttosto gravi. La ballerina ha parlato di una storia tossica e piena di manipolazioni, sostenendo di essere stata trattata come “una pezza da piedi” dal modello.

Solo una settimana fa, Shaila aveva salutato Lorenzo dicendogli di amarlo e di aspettarlo fuori. Di conseguenza, il modello è rimasto a dir poco spiazzato da questa decisione e, soprattutto, dalla rabbia mostrata dalla ballerina. Nel corso di questi mesi, in tanti l’avevano incoraggiata a lasciare l’ex gieffino, compresa sua madre. Nella semifinale del GF, la Orlando aveva augurato a Shaila d’interrompere questa relazione per il suo bene, ricevendo una reazione stizzita da parte sua. A distanza di pochi giorni, però, l’ex velina ha dichiarato di essere “rinsavita”, riavvicinandosi anche a Stefania.

Shaila insieme a Stefania Orlando dopo aver lasciato Lorenzo: è polemica

Durante la finale del Grande Fratello, alcuni spettatori hanno notato Shaila e Stefania chiacchierare insieme in studio. Un atteggiamento insolito considerando che, fino alla settimana prima, se ne erano dette di tutti i colori. Oggi, martedì 1 aprile, la Orlando ha condiviso un post riassuntivo della finale del GF, pubblicando anche una foto con Shaila. Al che, il popolo del web si è scatenato con i commenti, criticando aspramente entrambe. Diversi utenti l’hanno accusate di essere ipocrite e di aver fatto pace solamente per andare contro Lorenzo Spolverato.

In particolare, a ricevere più critiche è stata la Gatta, accusata di aver lasciato Lorenzo solo per “ripulirsi” l’immagine. A tal proposito, alcuni fan hanno riportato alla luce una frase di Stefania, pronunciata tempo fa nella Casa. Di cosa si tratta? All’epoca, la conduttrice le aveva detto chiaramente che, prendendo le distanze da Lorenzo, l’ex velina sarebbe potuta uscire “pulita” dal programma. In quel momento, Shaila aveva condannato Stefania per questo suggerimento, chiarendo che non sarebbe mai andata contro l’ex fidanzato in questo modo.

Dopo aver passato una settimana fuori dalla Casa, Shaila sembra aver cambiato totalmente opinione sulle dinamiche dalla Casa. Durante la finale, ha lasciato in diretta Lorenzo, accusandolo persino di essere “ossessionato” da Helena Prestes. Un cambio di rotta che l’avrebbe vista riavvicinarsi anche a Stefania Orlando, sua grande rivale nella Casa. Nel corso dei loro mesi di convivenza, le due si sono scontrate più volte, con la ballerina che aveva persino definito la conduttrice “cattiva” e “senza umanità”. Adesso, però, le due sembrano aver sotterrato l’ascia di guerra, condividendo sui social una foto che le ritrae abbracciate.

Nei commenti, alcuni li hanno criticati, ma non solo. Diversi utenti le hanno anche chiesto di dare supporto a Shaila in questo momento difficile, avendola vista visibilmente turbata nella diretta di ieri, lunedì 31 marzo. La Orlando ha anche risposto positivamente al commento di una fan che augurava a Shaila di riprendere in mano la sua vita dopo la fine della storia con Lorenzo. Dunque, anche Stefania sembra essere contenta della decisione dell’ex velina di allontanarsi dal modello.