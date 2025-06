Shaila Gatta si prende la sua “rivincita” sui suoi ex coinquilini del Grande Fratello. Ma, procediamo con ordine. Nelle ultime ore, una nota coppia nata nell’ultima edizione del reality di Canale 5 è finita sotto i riflettori. Di chi si tratta? Di Helena Prestes e Javier Martinez, che si sono conosciuti proprio pochi mesi fa nella Casa più spiata d’Italia. Ricordiamo che, dopo un’amicizia iniziale, i due si sono innamorati, uscendo dal programma insieme. Da allora, gli “Helevier” hanno iniziato a vivere la loro storia lontano dalle telecamere, condividendo molte foto e video sui social.

La storia tra di loro sembrava andare a gonfie vele, al punto che avevano persino dichiarato di voler avere figli e costruire presto una famiglia. Non solo, stando ad alcune indiscrezioni, sembrava anche che stessero per andare a convivere, così da poter stare più vicini. Tuttavia, nelle ultime ore la situazione ha preso una piega del tutto inaspettata. Il motivo? Carlo Motta, ex fidanzato di Helena, ha fatto delle rivelazioni inaspettate. L’uomo ha infatti svelato che lui e Helena sono rimasti in contatto e che si sono incontrati più volte, incluso in occasione del Festival di Cannes.

Helena Prestes e Javier Martinez nel mirino: la “vendetta” di Shaila Gatta

Nelle ultime ore, Carlo Motta ha pubblicato nelle sue storie diverse foto recenti insieme ad Helena Prestes, dimostrando che, effettivamente, i due erano tornati a vedersi. Dopodiché, ha anche rilasciato un’intervista in cui non ha negato che tra di loro ci siano stati anche degli incontri intimi. Neanche a dirlo, sui social è scoppiato il caos, con molti che hanno parlato di un presunto tradimento nei confronti di Javier Martinez. Dal canto loro, Javier ed Helena hanno preferito non commentare, ma secondo alcuni gossip, la coppia starebbe attraversando una profonda crisi e sarebbe ormai vicina alla rottura.

Da lì, in tanti hanno iniziato ad accusare gli ex gieffini di essere una coppia “fake”, attaccando soprattutto Helena. Secondo alcuni, infatti, la brasiliana sarebbe ancora innamorata dell’ex e avrebbe usato Javier solo per visibilità. A tal proposito, c’è chi ha persino rivalutato la scelta drastica di Shaila Gatta di lasciare Lorenzo Spolverato in diretta, non continuando così la storia fuori dalla Casa. Tra questi, c’è anche Deianira Marzano, la quale ha scritto: “Si è presa la m*rda da tutti, ma almeno è stata coerente dal primo instante. Se avesse voluto, con una storia insieme a Lorenzo ci avrebbe guadagnato molto di più. E invece ha scelto di non illudere nessuno, chapeau“.