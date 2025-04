Shaila Gatta torna a parlare con i suoi fan dopo la fine del Grande Fratello. A seguito della sua uscita dalla Casa più spiata d’Italia – dove è rimasta per ben sei mesi e mezzo – la ballerina ha attraversato una profonda crisi, che l’ha portata a perdere diversi chili e a cadere in depressione. L’ex velina ha raccontato di essere rimasta profondamente colpita dalle critiche e dagli attacchi ricevuti durante il suo percorso, spiegando come, nei reality, i commenti degli utenti spesso superino il limite, trasformandosi in veri e propri messaggi d’odio.

Non solo, subito dopo aver lasciato il reality nella semifinale, Shaila ha avuto modo di vedere la sua storia d’amore con Lorenzo Spolverato da un nuovo punto di vista, decidendo di lasciarlo in diretta e spiazzando tutti. Da lì, la ballerina è stata travolta da una una nuova bufera mediatica, ricevendo attacchi anche dal suo stesso fandom. Negli ultimi giorni, però, diversi dei suoi sostenitori hanno cercato di consolarla, facendole arrivare numerosi regali e lettere d’affetto. Da lì, la 28enne ha iniziato pian piano a star meglio, scegliendo di fare una diretta per ringraziare tutti coloro che l’hanno supportata in questi mesi.

Shaila Gatta lancia una stoccata alle sue ex coinquiline del Grande Fratello: cos’ha detto

Sabato, 19 aprile, Shaila Gatta ha fatto una diretta su TikTok per ringraziare tutti i suoi fan e aggiornarli sulla sua vita dopo il Grande Fratello. A sorpresa, l’ex velina ha parlato del suo attuale rapporto con Lorenzo Spolverato, svelando di avere avuto un confronto privato con lui dopo la rottura in diretta. In quell’occasione, Shaila sembrava provare una grande rabbia nei suoi confronti, lanciandogli pesanti accuse. Col passare dei giorni, però, pare i due si siano chiariti, non riuscendo, però, a trovare un punto d’incontro per una relazione romantica. Shaila ha poi parlato di alcuni ex coinquilini, rivelando di essere tornata amica di Zeudi Di Palma, con cui si è rivista più volte a Napoli.

Infine, ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. A chi le chiedeva se fosse a conoscenza del bonus vinto al televoto – ovvero la possibilità di rientrare nella Casa in caso di eliminazione – ha risposto: “No, non sapevo di avere il bonus anche perché non sono potuta uscire e rientrare, non mi sono potuta informare e non ho potuto riscrivere i piani”. Una frecciatina che sembra riferita al discusso ripescaggio di Jessica Morlacchi ed Helena Prestes, che dopo una lite con tanto di lancio di bollitore e giorni trascorsi fuori dalla Casa, sono rientrate come se nulla fosse. Una dinamica che ha fatto discutere e giudicata da molti ingiusta, incluso dalla stessa Shaila.