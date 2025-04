Shaila Gatta contro Lorenzo Spolverato? Ecco cos’ha detto

Shaila Gatta torna a lanciare stoccate a Lorenzo Spolverato? Facciamo chiarezza. Lunedì, 31 marzo, Shaila ha inaspettatamente lasciato Lorenzo in diretta durante la finale del Grande Fratello. Solo la settimana prima, dopo essere stata eliminata durante la semifinale, la ballerina aveva esclamato a gran voce di amare Spolverato e di aspettarlo fuori. Difatti, nonostante avessero deciso d’interrompere la loro relazione nell’ultimo mese all’interno della Casa, i due erano comunque rimasti molto legati. Negli ultimi giorni di convivenza, poi, avevano scelto di concedersi un’altra possibilità fuori dalle telecamere, nella speranza di potersi vivere lontano dai riflettori.

Shaila Gatta e Lorenzo ai ferri corti, il padre Cosimo fa chiarezza/ "Nessuno l’ha plagiata o convinta"

Dunque, lasciato con queste ‘promesse’, Lorenzo è rimasto spiazzato nel vedere una Shaila completamente diversa al suo ingresso nella Casa, fredda e visibilmente risentita nei suoi confronti. Ma cos’è cambiato esattamente? A quanto pare, una volta uscita dal GF, l’ex velina avrebbe avuto modo di rivedere alcuni video e non si sarebbe affatto riconosciuta. Pur avendone già visti diversi durante il programma, osservarli da fuori – con una lucidità diversa – avrebbe avuto un impatto completamente diverso, portandola a rimettere in discussione l’intera relazione con Spolverato.

The Couple 2025, "fuori" Helena Prestes e Javier Martinez/ Niente reality per i gieffini: i dettagli

Shaila torna a lanciare una stoccata social a Lorenzo: dettagli

Durante il confronto avuto nella finale del Grande Fratello, Shaila ha accusato Lorenzo di averla manipolata per l’intero percorso nel reality, chiedendosi come abbia fatto a farsi trattare come “una pezza da piedi”. Secondo lei, Lorenzo non avrebbe mai amato la sua vera essenza, considerando la loro una storia tossica. Non solo, pare che l’ex velina sia rimasta infastidita anche da alcuni video spinti emersi online, in cui Lorenzo la toccava in modo esplicito o dove i due condividevano momenti di passione particolarmente intensa. Durante il programma si era spesso parlato del loro atteggiamento ritenuto da molti volgare, ma Shaila sembrava non darvi troppo peso.

Shaila Gatta asfaltata da Jey Lillo di Pechino Express 2025/ "Che pochezza al Grande Fratello, ecco perché"

Tuttavia, una volta uscita, avrebbe cambiato prospettiva, arrivando ad accusare Lorenzo di “non sapere come si tocca una donna”. Il suo intervento ha scatenato molte critiche, con molti che sostengono che lo abbia fatto per dissociarsi pubblicamente dall’ex fidanzato. D’altro canto, i fan degli “Shailenzo” sostengono invece che sia addirittura manipolata dalla famiglia e dalla migliore amica, da sempre contrari alla sua storia con il modello. La ballerina, però, ha negato questi rumors, chiarendo di aver deciso con la sua testa.

Shaila Gatta contro i suoi fan: la replica ai sostenitori di Zeudi Di Palma

La scelta repentina di Shaila Gatta non è piaciuta a gran parte del fandom degli ‘Shailenzo’, tanto che molti hanno deciso di voltarle le spalle, smettendo di seguirla e accusandola di averli “illusi”. Tuttavia, la ballerina sembra poter contare sul supporto di un altro fandom, ovvero quello di Zeudi Di Palma. Le fan dell’ex Miss Italia hanno amato particolarmente l’amicizia tra le due ragazze e, nelle ultime ore, hanno voluto dedicare un messaggio all’ex gieffina, appoggiando la sua decisione. Al che, Shaila ha ringraziato le “Zelena”, mettendo like ad una storia che, secondo alcuni, pare essere piena di frecciatine contro Lorenzo Spolverato.

“Non sei sola dopo aver scelto te stessa. Qualcuno oggi si sta rivoltando contro di te, ma forse erano innamorati solo della versione di te che non li metteva in discussione. Non quella che ora balla da sola, libera. Non quella che sta ricordando il proprio valore. Se il prezzo dell’integrità è perdere chi ti amava solo quando stavi zitta, lasciali andare. E ricorda, chi conosce davvero il tuo valore è qui e resta”, si legge nel messaggio al quale Shaila ha messo un mi piace. Tuttavia, è importante sottolineare che non è detto che la ballerina volesse lanciare una stoccata al suo ex, ma potrebbe aver semplicemente voluto mostrare gratitudine per il supporto ricevuto in un momento difficile.