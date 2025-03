Shaila Gatta chiude con Lorenzo Spolverato al Grande Fratello: “Usata e poco amata“

La finale del Grande Fratello inizia con un vero e proprio colpo di scena: l’ingresso di Shaila Gatta che, dopo essere stata eliminata nella precedente puntata, torna in Casa e chiude la relazione con Lorenzo Spolverato. Già nei giorni scorsi si vociferava di una presunta crisi in corso, con l’ex Velina intenzionata a mettere un punto alla loro storia, e stasera arriva l’incontro fatidico. In Casa Lorenzo nota subito in lei un atteggiamento diverso, e a seguire riceve un bruttissimo colpo dalla ragazza.

“Per me è stata una settimana difficile – ammette Shaila – ho avuto la fortuna di uscire per acquisire un po’ di lucidità su di me. Io sono entrata con degli ideali di donna libera e ci stavo riuscendo, poi entrando qua sono caduta vittima di me stessa. Io non mi capacito di come abbia potuto permetterti di trattarmi in modo brutale, aggressivo, dove hai fatto un gioco sulla mia persona, hai cercato di allontanarmi da tutti, e di questo me ne rammarico. Mi sono sentita usata, poco amata, ho capito che ogni donna merita un amore sano, e questo non è un amore, ho dovuto uscire per capirlo“.

Shaila Gatta definisce tossica la loro storia d’amore, rendendosi conto delle criticità del loro rapporto solo dopo essere uscita dalla Casa del Grande Fratello: “Vorrei ricordarti che l’amore sano è fatto di compassione, comprensione ma soprattutto tutela: tutela in un abbraccio, un bacio. Non mi hai tutelato, quando dici di amarmi. Sono semplicemente stata una persona che ha vissuto un amore tossico, non è un amore sano, avevo bisogno di aiuto. Se c’è una cosa di cui mi pento è di averti chiesto scusa molte volte, quando avrei dovuto chiedere scusa a me“.

Lorenzo, spiazzato da queste dichiarazioni, replica: “Tu hai vissuto con me, cos’hai visto fuori? Sei entrata e hai scaricato tutta sta botta di cose, sono terrorizzato. Questa settimana ho vissuto solo pensando a te“. Shaila ammette però di aver acquisito una nuova consapevolezza: “Qui nella Casa si perde un po’ lucidità e, se non abbiamo risolto delle cose, ci ricadiamo. Io ci ho creduto, non rinnego niente, ma ho imparato finalmente cosa non voglio più che accada, che sia amore o amicizia. Ho sbagliato a provare a cambiarti e migliorarti, perché chi vuole si migliora da solo, ma forse non lo capirai mai“. Lorenzo a quel punto la invita ad uscire dalla Casa: “Allora Alfonso puoi anche farla uscire, non ho niente da dirti. Ciao Shaila“. E, prima che lei chiuda la Porta Rossa, aggiunge: “Hai giocato per tutto questo tempo, per cui il fesso sono io“.