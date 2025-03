Mentre nella Casa del Grande Fratello Lorenzo Spolverato piange per l’uscita di Shaila Gatta e le scrive lettere d’amore in cui dice di sentire la sua mancanza, fuori dal programma la ballerina starebbe vivendo un momento complicato. Si susseguono le voci di una presunta crisi che Shaila starebbe vivendo in questi giorni in cui è venuta a conoscenza di tante cose accadute dentro e fuori dalla Casa, che riguarderebbero anche Lorenzo. Ma se le voci rimangono tali, è ai fatti che i fan guardano, e uno di questi è che Shaila non segue Lorenzo su Instagram.

Lorenzo Spolverato attacca Zeudi Di Palma: "Non pensa a vincere"/ "Per lei non conta nessuno"

Un fatto che sta allarmando gli Shailenzo, i fan della coppia, che subito hanno notato come, invece, il profilo di Spolverato segui quello della ballerina. E allora che cosa sta accadendo? A lanciare uno spoiler per niente rassicurante sulla coppia è stato, nelle ultime ore, Biagio D’Anelli.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, confronto in diretta nella finale del Grande Fratello? “Lei vuole lasciarlo”

L’esperto di gossip, che è anche un noto ex gieffino, ha rivelato che Shaila avrebbe in mente di lasciare Lorenzo Spolverato proprio durante la finale del Grande Fratello. Ma non è tutto, perché la ballerina sarebbe in un momento di crisi, non solo per quanto scoperto una volta fuori, ma soprattutto per i sentimenti che prova per il modello milanese. Ad alimentare le voci è stato ancora Amedeo Venza che, nelle ultime ore, ha scritto: “Shaila ha chiesto di poter far recapitare una lettera a Lorenzo! Una persona molto vicina mi fa sapere che uscita dal programma è un po’ in crisi con i sentimenti verso Lollo. influenzata anche da persone a lei care! Lunedì dovrebbe esserci un confronto!”. E proprio durante questo confronto, l’ex velina potrebbe chiudere la sua storia con Spolverato.

Shaila Gatta mette a tacere le ultime indiscrezioni: “Sto bene”/ “Sono tornata, grazie per tutto l’affetto”