Shaila Gatta torna ad attaccare Iago Garcia dopo il confronto in diretta al Grande Fratello

Non sono servite le scuse fatte in diretta da Iago Garcia al Grande Fratello a placare l’astio nei suoi confronti da parte di Shaila Gatta. La ballerina non ha fatto mistero di essersi sentita umiliata dalle sue parole e, in particolare, dalla sua frase ‘Abbassa la testa’. Una frase per la quale l’attore spagnolo, nel corso della diretta del 3 febbraio, si è scusato davanti a tutti, pur ribadendo il suo pensiero non proprio positivo su di lei.

Iago ha infatti definito Shaila “volgare” e spesso eccessiva nei suoi comportamenti nella Casa del Grande Fratello, per lui alimentati anche dalla vicinanza e influenza del fidanzato Lorenzo Spolverato. Dal suo canto, Shaila ha rinnegato queste accuse, trovando sia stato Garcia a non aver avuto rispetto per le donne. In questo senso, anche le scuse in diretta di Iago, per Shaila, non sarebbero state veritiere.

Shaila accusa Iago: “Le scuse? Fatte solo per fare bella figura col pubblico”

In un confessionale mandato in onda nel corso del daytime su Canale 5, Shaila Gatta ha infatti ammesso di aver trovato il gesto di Iago fatto solo ai fini del pubblico e, dunque, strategico. “Sono scuse, perché sei in studio e ti conviene far così, vuoi ripulirti la faccia e fare bella figura, perciò le hai volute fare in studio.”, ha esordito la ballerina in merito alle scuse dell’attore de Il Segreto. E ha quindi aggiunto: “Perché se veramente queste scuse fossero state sentite, saresti venuto da me, abbiamo tanto tempo il giorno per parlare. Se tu non hai voluto parlar con me, è perché la considerazione che hai di me è zero!” Parole dure, quelle di Shaila, che conferma, dunque, di non aver cambiato idea su Iago ma, anzi, di averla inasprita. Riusciranno in futuro a riavvicinarsi o questa è una frattura insanabile?