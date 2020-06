Shaila Gatta, l’ex Alessandro Rizzo “In depressione per lei”/ “Io violento? È falso!”

Pubblicità

Era il 2018 quando, in un’intervista rilasciata al settimanale Grazia.it, Shaila Gatta dichiarò di aver vissuto “un amore sbagliato e psicologicamente violento”. Il riferimento della velina di Striscia la Notizia era a un ex fidanzato ballerino che l’avrebbe non solo “plagiata” ma anche “derubata” e “umiliata” di cui però ha preferito non fare il nome. I fan della ballerina non hanno però perso tempo nell’identificare nella sua descrizione l’ex fidanzato Alessandro Rizzo. Proprio lui ha voluto oggi rilasciare un’intervista a Fanpage.it per replicare una volta per tutte. “Anche a distanza di tempo, trovo giusto avere il diritto di replica. – ha esordito Rizzo – Ritengo che Shaila Gatta si stesse riferendo a me, dato che siamo stati insieme per circa cinque anni e mezzo, dal 2011 al 2016″. Così ha continuato: “Smentisco tutto ciò che ha detto Shaila. Le persone che mi conoscono sono rimaste scioccate. Ha raccontato l’opposto di quello che io facevo per lei. Ha detto cose pesantissime, che non riguardano per niente la mia persona.”

Pubblicità

Alessandro Rizzo replica a Shaila Gatta: “Sono stato male per lei. Attacchi di panico e…”

Alessandro Rizzo ammette di aver sempre aiutato Shaila Gatta e, anzi, averla elogiata costantemente. “L’ho sempre aiutata, anche lavorativamente parlando ero presente, le davo consigli. Anche quando stava ad Amici, la seguivo sempre con entusiasmo”, ha dichiarato, aggiungendo poi che “Venivo criticato dagli amici proprio perché la elogiavo troppo, dicevo sempre che lei era perfetta, che era la migliore, la gasavo. Perciò mi sembra tutto assurdo.” Il ballerino sostiene di averla sempre sostenuta, cosa che potrebbero testimoniare in tanti. E sul presunto furto, dichiara: “Ha detto che le ho fatto un regalo di anniversario prendendo i suoi soldi. In realtà, tutti i regali che le ho fatto li ho pagati con il denaro guadagnato con il mio sudore.”. Anzi, Alessandro ha dichiarato di aver vissuto un periodo di depressione proprio per Shaila: “Non voglio fare la vittima, ma a un certo punto sono stato anche male. Per mancanze di rispetto che lei mi ha fatto nel periodo in cui lavorava a Ciao Darwin, parlo di tradimenti e robe simili, sono andato in depressione. Chi alla fine ne è uscito danneggiato psicologicamente sono stato io. Prendevo calmanti, soffrivo di attacchi di panico. Ho avuto problemi seri, mi sono annientato.”, ha concluso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA