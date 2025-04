Quando si fa parte del mondo dello spettacolo ogni dichiarazione conta, ogni cosa che esce va ad alimentare il gossip, che è un mostro goloso che non ne ha mai abbastanza, ecco dunque le nuove dichiarazioni di Alessandro Zarino, che è l’ex fidanzato di Shaila Gatta, intervenuto nel programma radiofonico Non succederà più su Radio Radio dove ha parlato di quello che le sta succedendo dopo l’addio a Lorenzo Spolverato, conosciuto nella casa del Grande Fratello.

“Non si fa influenzare da nessuno” ha confidato il suo ex, smentendo il fatto che possa esserci dietro la sua famiglia nella scelta di rompere la relazione con il modello milanese, “anche perché decide sempre con la sua testa. Ascolta fino a un certo punto”. Lui le ha consigliato di risolvere le cose che non sono ancora state risolte e che non merita di ricevere un atteggiamento provocatorio da parte degli haters.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: interviene l’ex fidanzato Alessandro Zarino

Ha fatto molto discutere, la relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, fino ad arrivare a essere definita turbolenta e da lei stessa come un amore tossico. Dopo il Grande Fratello gliene ha dette di tutti i colori e poi hanno parlato al fine di chiarirsi, anche se le cose non sono andate nel migliore dei modi. Ora a rompere il silenzio ci ha pensato l’ex fidanzato della ballerina ovvero Alessandro Zarino, che l’ha difesa dagli attacchi gratuiti sui social.

“Magari il percorso con Lorenzo non è stato importante” ha confessato il suo ex al programma radiofonico sopracitato, “ma quello che ha fatto con me sembra che lo stia facendo anche in giro, ma comunque non merita quei commenti. Spero che guarisca perché ha qualcosa di irrisolto”. Intanto i fan dell’ex coppia del reality show condotto da Alfonso Signorini sono talmente disperati che hanno compiuto un gesto davvero clamoroso che ha fatto molto discutere.

