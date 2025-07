Shaila Gatta smentisce categoricamente la presunta relazione con il calciatore Michael Folorunsho: la secca replica al gossip sulle Instagram stories

Shaila Gatta, spunta il gossip sul calciatore Michael Folorunsho

Shaila Gatta nelle ultime ore è tornata prepotentemente al centro del gossip, dopo la fine della relazione con Lorenzo Spolverato avvenuta sulla coda della scorsa edizione del Grande Fratello. I due ex fidanzati hanno ufficialmente preso strade separate e ognuno ha voltato pagina, aprendo un nuovo capitolo della propria vita. E, come spesso capita soprattutto nei caldi mesi estivi, il gossip circola e questa volta ha travolto nuovamente proprio la ballerina.

Il nome di Shaila Gatta, infatti, nelle ultime ore era stato accostato dall’esperto di gossip Amedeo Venza ad un calciatore, Michael Folorunsho, in forza al Napoli ma destinato ad un prestito al Cagliari durante questa sessione estiva di calciomercato.

Tra i due, secondo l’esperto di gossip, potrebbe esserci una presunta liaison in corso come dimostrerebbero alcune fotografie, circolanti sui social e in rete, che li immortalerebbero nello stesso posto. Eppure le cose sarebbero ben diverse…

Shaila Gatta smentisce: “A detta di alcuni ne avrò cambiati almeno 6…“

Shaila Gatta è intervenuta direttamente sul gossip che l’ha travolta nelle ultime ore. Sulle sue Instagram stories, durante una sessione di domande e curiosità da parte dei suoi follower, uno di loro ha domandato: “Dicono che sei fidanzata con un calciatore del Napoli“.

Inevitabile il riferimento al gossip su Michael Folorunsho ma, a quel punto, l’ex gieffina e Velina di Striscia la Notizia ha colto la palla al balzo per mettere a tacere i rumor una volta per tutte. E così è arrivata una secca smentita, condita con un velo di quell’ironia che è uno dei tratti distintivi del suo carattere: “A detta di alcuni in una settimana ne avrò cambiati almeno 6. In un mese 24. Meno male che mi avvertono altrimenti perdo il conto!“.

