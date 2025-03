Shaila Gatta, è scontro con Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti

Notte movimentata al Grande Fratello dove scoppia la lite tra Shaila Gatta, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Tutto è iniziato con la nomination di shaila a Mariavittoria. Ormai lontane da settimane, con la Minghetti vicinimissima a Helena e Jessica, la ballerina ha deciso di nomanre la dottoressa per esprimere il dispiacere per la fine del loro rapporto. “Nomino MariaVittoria. Eravamo in buoni rapporti, le voglio ancora bene, però mi ha delusa tanto e non lo dimentico. Una parte del mio cuore è ancora ferita, il cerchio si stringe ed è arrivato il momento. Questa volta ho voluto essere sincera. Sono coerente e onesta con i miei pensieri. Ci sono state delle rotture“.

Parole che hanno fatto sbottare Tommaso Franchi che, per paura che possa uscire la fidanzata, si è scagliato contro Shaila accusandola di aver nominato Mariavittoria perché la considera meno forte rispetto a Helena e Javier. Shaila ha ricordato a Tommaso di non aver mai avuto paura di nominare la Prestes e Martinez al punto da averlo fatto tantissime volte. Sybito dopo la puntata, però, è scoppiata la lite.

Shaila Gatta, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minchetti: volano parole forti

Subito dopo la puntata, i concorrenti si sono ritrovati in cucina dove Shaila ha ammesso di essere stata colpita dalla dura reazione di Tommaso che l’ha accusata di essere una stratega e una giocatrice. “Che amici siamo?”, chiede una Shaila delusa. “Questa cosa che metti in discussione l’amicizia perché io ho detto una cosa che non mi piace di te, è una frase da vittima”, spiega Tommaso.

Nella discussione è intervenuta poi Mariavittoria spiegando di essere rimasta male anche lei per alcune parole dette da Shaila come voltagabbana. Lorenzo, però, è intervenuto spiegando alla Minghetti di aver detto lui quelle cose e non Shaila. Ascoltando la fidanzata e la Gatta discutere ancora, poi, Tommaso ha detto di chiudere l’argomento: “Ci sta marciando su”, ha concluso il Franchi.

