Un make-up tutorial pubblicato da Shaila Gatta scatena il caos sul web. Dopo aver affrontato un periodo difficile a seguito della sua uscita dal Grande Fratello, Shaila è tornata attiva sui social, coinvolgendo i suoi fan nella sua quotidianità. A tal proposito, pochi giorni fa la ballerina ha condiviso alcune storie su Instagram in cui si mostrava mentre si truccava e si preparava per una festa. Tuttavia, durante il video del make-up, molti utenti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio che ha attirato l’attenzione. Difatti, il fondotinta scelto dall’ex velina non sembrava affatto adatto alla sua carnagione, tenendo visibilmente ad un tono giallastro.

Da lì, le foto e i video del suo trucco poco convincente hanno fatto il giro dei social, scatenando una miriade di reazioni e meme. Da un lato, c’è chi ha ironizzato parlando di un vero e proprio “make-up fail”; dall’altro, i detrattori più ostinati hanno colto l’occasione per attaccare aspramente l’ex allieva di Amici, sostenendo che non sappia truccarsi. Ebbene, tutto ciò non è passato inosservato a Shaila, la quale ha deciso di replicare direttamente con un video e usando la sua solita ironia.

Shaila Gatta risponde alle critiche sul suo trucco: ecco cos’ha detto

“Per quanto alcune siano un po’ pungenti, in realtà a me le parodie fanno ridere. Ieri guardavo che effettivamente nel video del trucco sembravo gialla. Ma, voi non avete idea, non c’erano proprio luci in quella stanza. Quindi quel fondo è bellissimo, però sembravo gialla. Sì, è così”, ha detto Shaila Gatta in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Insomma, nonostante gli attacchi, l’ex velina ha deciso di scherzare sulla sua gaffe, provando a cimentarsi in un altro make-up tutorial da mostrare ai suoi numerosi seguaci.

“Però questa mattina ho detto ora mi trucco, ci riprovo, con un altro fondotinta e ne faccio un altro, mi riscatto. Questo è venuto bene, dai. In ogni caso, a me mi fanno tanto ridere e divertire. Però volevo dirvi solo che in realtà mi so truccare, anche bene. Ma sembravo gialla eh, il pulcino pio, avevate ragione”, ha poi continuato. Effettivamente, nella Casa del Grande Fratello, Shaila era solita truccare anche i suoi compagni, mostrando una certa abilità a riguardo. Dunque, l’ex velina sembra stare finalmente meglio, dimenticando pian piano il suo ex fidanzato, Lorenzo Spolverato, lasciato proprio durante la finale del GF.