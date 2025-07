Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, le ultime mosse social fanno sognare i fan: cos'è successo

Sono passati diversi mesi da quando Shaila Gatta ha deciso di lasciare Lorenzo Spolverato durante la finale del Grande Fratello, scioccando i suoi ex coinquilini, gli spettatori e, ovviamente, lo stesso Lorenzo. Va ricordato che i due hanno vissuto un rapporto pieno di alti e bassi all’interno della Casa più spiata d’Italia, dichiarando però sempre di provare un grande amore l’uno per l’altra. Prima di essere eliminata nella semifinale, la ballerina aveva salutato Lorenzo con la promessa di rivederlo fuori e ribadendo il suo amore nei suoi confronti.

Tuttavia, dopo aver passato alcuni giorni nella vita reale, Shaila ha cambiato totalmente idea sul modello, capendo di aver vissuto un rapporto tossico e scegliendo di lasciarlo. Una decisione che le ha attirato una pioggia di critiche, con molti che l’hanno accusata di aver solo recitato durante il suo percorso nel reality. In un primo momento, Spolverato aveva tentato di riconquistarla. Difatti, due avevano ricominciato a parlarsi e si erano anche rivisti per chiarire i rancori rimasti in sospeso. Nonostante ciò, però, l’ex velina è rimasta ferma nella sua decisione, mettendo un punto definitivo alla loro relazione.

Shaila Gatta lancia un messaggio a Lorenzo Spolverato? Cos’ha scritto

Nonostante si siano lasciati definitivamente, però, molti fan continuato a sperare in un ritorno di fiamma tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, cercando sempre dei segnali nelle loro mosse social, convinti che i due siano ancora innamorati. A tal proposito, poco fa, l’ex velina ha pubblicato una riflessione, che in tanti pensano faccia riferimento anche all’ex fidanzato: “Guardavo il mare, riflettendo sullo scorrere dei pensieri immaginandolo come onde del mare… Quante cose ci insegna la natura. Che tutto è sempre in continuo movimento, ma solo tuffandoci in quelle onde si può percepire quanto sia infinito il nostro oceano“.

E ancora: “Solo tuffandoci in quelle onde si può apprezzare e conoscere la quiete. Non stabilito, non confinato a sé stesso, ma sempre in costante scoperta di creature che abitano all’interno di tutto ciò. Questo per dire che bisogna avere compassione per chi non riesce a vedere quanto infinito sia l’amore. Perché chi non è capace probabilmente ha ancora avuto il coraggio di esplorare il proprio mare ed ha solo paura delle onde“.