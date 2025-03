Shaila Gatta è stata senza dubbio una delle protagoniste più discusse dell’attuale edizione del Grande Fratello che terminerà il 31 marzo con una grande festa e giubilo da parte del pubblico che lo ha seguito per più di sei mesi. Purtroppo per lei è stata eliminata all’ultimo e ora il pubblico deve decidere chi mandare per l’ultima volta in finale tra Mariavittoria e Chiara.

La domanda che è sorta spontanea ai fan di Shaila Gatta è stata la seguente: ma come sta dopo la sua eliminazione? D’altronde la delusione deve essere stata tanta. Un sacco di indiscrezioni da parte di presunti esperti di gossip che in verità non sanno nulla. Ci ha pensato lei a smentire ogni tipo di illazioni sul suo conto: “Ciao a tutti, ragazzi. Sono tornata e sto bene”.

Shaila Gatta ringrazia i fan dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello

Se da una parte Helena Prestes dovrà passare l’ultima settimana nella casa del Grande Fratello senza il suo fidanzato Javier Martinez dall’altra Lorenzo Spolverato non potrà più lasciarsi andare con la sua fidanzata Shaila Gatta, dato che è stata eliminata a un passo dalla finale. Ma come sta l’ex velina? Bene, stando a quello che ha detto lei stessa.

L’ex concorrente ci ha anche tenuto a ringraziare i suoi fan: “Grazie per chi mi ha seguito nel bene e nel male, vi abbraccio e vi mando un bacio”. Il continuo supporto dei fan è molto importante per lei e spera di ottenere nuove soddisfazioni lungo il suo percorso anche se molto difficilmente chi uscirà dalla casa potrà contare su proposte concrete nel mondo dello spettacolo perché mai come quest’anno ci sono state polemiche su polemiche sui comportamenti tenuti lungo l’arco di sei mesi. E intanto Lorenzo Spolverato, che ha avuto modo di ricucire con la ballerina, dovrà sopportare questi giorni senza di lei, in attesa di poterla riabbracciare lunedì sera.

