Shaila Gatta: “Mi hanno offerto 10mila euro a notte”/ La verità sulla proposta choc

Shaila Gatta si spinge ad una denuncia choc: la spiazzante rivelazione dell’ex Amici

É l’indiscussa protagonista al glorioso ritorno in TV della puntata di epilogo di Ciao Darwin, Shaila Gatta, che oltre il successo raggiunto negli anni con l’esordio ad Amici ha vissuto sulla pelle una brutale violenza social.

L’ex velina mora dalla presenza record nella storia di Striscia la notizia e ancor prima ex concorrente di Amici di Maria De Filippi denuncia un grave episodio di ricatto subito per via email, inviatale da un uomo in anonimato. Tra le Instagram stories condivise con l’occhio pubblico attivo online, Shaila Gatta denuncia il brutale accadimento del ricatto subito, così testualmente sintetizzato nel messaggio aggressore: “PASSA UNA NOTTE CON ME PER 10MILA EURO”.

Nel post della denuncia social, la One Woman show all’ultima puntata di Ciao Darwin, Shaila Gatta, racconta in un forte stato di choc l’aggressione online subita. La Gatta non si sarebbe mai aspettata di ricevere una provocazione tanto aggressiva, umiliante ed offensiva via email e, spinta dalla volontà di sensibilizzare il popolo nel web rispetto alla violenza in tutte le sue forme, decide di non restare in silenzio rispetto al triste accadimento che la coinvolge.

“Questi sono i valori che vi hanno

insegnato i vostri genitori?- fa sapere Shaila Gatta tra le righe della denuncia social contro il manipolatore e la manipolazione a scopo sessuale subita online-… A essere viziati? A trattare le donne come oggetti? Come se fossero una figurina di un album da completare? E a voi donne cosa vil hanno insegnato? A vendere la vostra dignità in cambio di una balconata su

Montecarlo, un hotel o una borsa? A me

hanno insegnato l’amore, che se vuoi una

cosa devi sudare e faticare per conquistarla, che si auna donna, che sia il

lavoro, che sia quel che sia, ma il bello è

proprio questo, avere il coraggio di

spogliarsi delle proprie vulnerabilità e

fragilità. Ma dentro cosa avete? I valori

veri dove stanno?”.

Il monito dell’ex velina contro la concezione maschilista della “donna-oggetto”

La denuncia social dell’ex Amici, Shaila Gatta, che potrebbe rivelarsi l’erede di Paolo Bonolis e Luca Laurenti o magari anche affiancarli al timone di una nuova stagione di Ciao Darwin o di un altro format di intrattenimento serale, poi, prosegue, con un monito generale a percorrere la strada del bene e dei valori che rendono la vita appagante in modo significativo, duraturo e nella sostanza più che limitato al momento, nella circostanza, e all’apparenza. E non solo. Nel suo messaggio Shaila stigmatizza la concezione maschilista degli uomini che offrono soldi in cambio di rapporti sessuali, della donna vista come un oggetto da comprare e/o sfruttare a piacimento: “E voi che vi sentite tristissimi a fare queste cose? Per me è aberrante, ma non si fa di tutta l’erba un fascio, perché ci sono donne e uomini che combattono per i propri ideali e io mi sento parte di quel gruppo perché alla fine è vero che ci vuole più tempo, ma chi ha talento e chi si impegna alla fine riesce sempre, c’è un

posto nel mondo per tutti se solo

sappiamo guardare bene dov’è.”.

