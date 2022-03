Shaila Gatta “Mi sono rifatta il seno”/ “Lo volevo più evidente”, poi cancella post

Dal suo esordio a oggi Shaila Gatta è cambiata. Cresciuta professionalmente, certo, ma non solo: anche il suo fisico è mutato, mostrando forme più rotonde. Lei, però, non lo ha mai nascosto… Nel mondo dello showbiz (ma anche in quello dei comuni mortali) è normale cedere alle lusinghe del chirurgo. Raggiungere la perfezione è impossibile ma, almeno “tentare”, per essere irresistibili di fronte alle telecamere e sui set degli shooting… sì! E alla lunga attesa di vip che si sono sottoposte al famoso “ritocchino” si aggiunge anche il nome di una giovanissima protagonista della tv, abituata a entrare ogni giorno nelle case degli italiani.

Parliamo di Shaila Gatta, una delle iconiche Veline di “Striscia la notizia”, che ha realizzato quello che ha confessato essere un suo sogno da tempo. Già perfetta di suo, la 25enne ha voluto sottoporsi a un intervento per sentirsi più bella. Un cambiamento che non poteva passare inosservato visto che il suo décolleté è apparso improvvisamente più florido!

“NON PENSAVO DI DOVER CAMBIARE CORPO…”

Corpo da ballerina, sinuosa e dalla silhouette tonica e sottile, il décolleté della Velina del tg satirico è apparso subito più “evidente”. Proprio per questo Shaila Gatta non ha certo nascosto la cosa anzi ha voluto spiegare brevemente ciò che l’ha spinta a questa decisione. Candidamente, sui social, ha condiviso le foto del pre e post intervento. Scatti accompagnati dalla frase: «Mai avrei pensato di cambiare il mio corpo e invece, dopo un percorso di allenamento intenso, ho iniziato a sentire il desiderio di avere un seno più evidente, che mi facesse sentire più a mio agio con me stessa quando mi guardavo allo specchio».

IL GIALLO DEL POST CANCELLATO

Shaila Gatta, dunque, ha ammesso di aver scelto di intervenire sul suo corpo perché non soddisfatta. Da sempre sognava un seno più abbondante e, ora, il desiderio si è trasformato in realtà. Rivelandosi ai fan, ha anche voluto lasciare un suo personale consiglio: «Uso la mia esperienza per dirvi che qualsiasi cosa scegliate di fare, affidatevi a dei professionisti, che non assecondino ogni vostra scelta solo per il guadagno ma che siano bravi soprattutto a dirvi di no». Dopo la pubblicazione, però, Shaila ha deciso di cancellare il post. Resta comunque la sua bellezza, impossibile da nascondere!











