Shaila Gatta torna a lanciare una frecciatina a Javier Martinez dopo la fine del Grande Fratello. Ieri, martedì 8 aprile, Shaila è sbarcata su X, ricevendo subito centinaia di messaggi d’affetto da parte dei suoi fan. Tra i tanti commenti di supporto, però, alcuni utenti l’hanno taggata anche in video e frecciatine rivolte agli ex concorrenti. A quanto pare, alcuni di questi contenuti non sono sfuggiti alla ballerina, che ha generato una polemica lasciando un like particolare. Sebbene ormai non si possano più vedere i “mi piace” su Twitter, una sostenitrice dell’ex velina ha pubblicato uno screen in cui è possibile vedere il like della Gatta ad un post contro un suo ex coinquilino: Javier.

“Effettivamente Javier capisco perché non riesci a superare il palo”, si legge nel tweet in questione, con allegato un video di Shaila. Nonostante la fan abbia poi eliminato il post, lo screenshot ha fatto in tempo a fare il giro dei social, scatenando la reazione furiosa dei fan di Javer, così come della coppia formata dell’argentino ed Helena Prestes. In molti l’hanno criticata accusandolo di continuare ad alimentare determinate dinamiche anche dopo la fine del GF, contribuendo – secondo loro – a generare ulteriore odio social tra i fan e verso gli altri concorrenti.

Shaila Gatta lancia una stoccata a Javier Martinez: cos’ha fatto

Tra l’altro, solo poche ore prima, Shaila Gatta era inaspettatamente tornata a parlare di Javier Martinez, ma in termini piuttosto positivi e pacifici. La ballerina ha infatti rilasciato un’intervista a Chi Magazine per parlare della fine della storia d’amore con Lorenzo Spolverato, che ha deciso di lasciare in diretta durante la finale del Grande Fratello. A tal proposito, ha ripercorso tutta la relazione con il modello, ricordando anche il flirt iniziale con Javier, che ha poi lasciato proprio per scegliere Lorenzo.

Ai microfoni di Chi, l’ex velina ha raccontato di aver vissuto una sensazione nuova con il pallavolista, definendolo un “ragazzo perbene”. Tuttavia, alcuni vecchi schemi “tossici” l’avrebbero spinta nelle braccia di Spolverato. Dichiarazioni inaspettate, al punto che alcuni utenti hanno iniziato ad ipotizzare un possibile ripensamento da parte di Shaila, come se stesse rimpiangendo Javier. Poche ore dopo, però, pare che l’ex gieffina abbia voluto mettere le cose in chiaro, lanciando una nuova frecciatina all’argentino. A questo punto, il pallavolista risponderà alla provocazione dell’ex coinquilina? Chissà…