Durante la 28esima puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 3 febbraio 2025 tra le varie cose i telespettatori hanno assistito ad un confronto in studio tra Iago Garcia e Shaila Gatta. Lei non ha affatto gradito alcune affermazioni fatte dall’attore spagnolo nei suoi confronti, infatti lo ha criticato duramente. Nei giorni scorsi durante una chiacchierata con Javier Martinez in sauna il gieffino riferendosi alla ballerina ha detto che lei è convinta di essere sensuale ma in realtà lui vede solo volgarità nei suoi atteggiamenti.

Più volte Iago Garcia ha ripetuto che Shaila Gatta a parer suo non è affatto sensuale, per lui è solo volgare, parole che hanno infastidito non poco la gieffina. Nello studio del Grande Fratello lo ha accusato di essere arrogante e maschilista, ha anche chiesto ad Alfonso Signorini se anche lui pensa che sia volgare, lui ha così risposto: “Si per me si!”. Il conduttore ne ha parlato in studio anche dopo che l’ex velina di Striscia la notizia è tornata nella casa più spiata d’Italia. Ha detto che si sentiva in colpa perché aveva risposto di si quando Shaila gli ha chiesto se per lui è volgare e ha aggiunto: “Spero che non ci sia rimasta male”.

Shaila Gatta mente al Grande Fratello: in casa non riporta il vero pensiero di Signorini

Al Grande Fratello Shaila Gatta non è stata sincera, eppure è ben consapevole del fatto che le telecamere riprendono tutto. Durante una chiacchierata in camera da letto con Lorenzo Spolverato gli ha riportato false affermazioni del conduttore. Al fidanzato ha infatti detto che quando in studio ha chiesto ad Alfonso Signorini se la ritiene volgare lui ha detto di no. Le cose però non sono andate assolutamente così, lui infatti ha dato la risposta contraria.

Con un po’ di ironia Alfonso Signorini nella puntata del Grande Fratello di stasera farà qualche battuta a Shaila Gatta per far sapere a Lorenzo Spolverato che non gli ha detto la verità? Ribadirà il suo pensiero dicendo che per lui è volgare? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere la diretta del reality per scoprire tutto quello che succederà.

