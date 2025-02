Shaila Gatta delusa da sua mamma Luisa: “Ha messo un muro quando è venuta al Grande Fratello”

Dopo lo sfogo con Lorenzo Spolverato in merito al rapporto con i genitori, Shaila Gatta ha approfondito l’argomento in modo ancor più schietto con Maxime Mbandà al Grande Fratello. Nel particolare, la ballerina ha ammesso il suo malumore nei confronti di mamma Luisa, che è già entrata due volte nella Casa di Canale 5 per manifestare il suo disappunto per la storia della figlia con Lorenzo.

Shaila non riesce ad accettare questa presa di posizione della madre, anzi ammette di starci male e di non capire le motivazioni della donna. “Lei è la persona che dovrebbe supportarmi e accettarmi così come sono, anzi, essere fiera del coraggio che ho, anche di soffrire… se voglio soffrire, litigare, insultare Lorenzo, va bene così! Quale rapporto è nato perfetto? Nessuno!”, si è sfogata Shaila, dicendosi in grado di prendere le sue decisioni da sola.

Shaila non si sente accettata da sua mamma: “Voglio sentirmi accolta con Lorenzo”

“Io sono intelligentemente emotiva e so dove abbiamo sbagliato, – ha infatti continuato – insieme sappiamo dove sbagliamo e correggiamo il tiro. Dato che sono consapevole di questo, perché non dare la fiducia a tua figlia?” Per Shaila, mamma Luisa dovrebbe accettare la sua relazione con Lorenzo e darle fiducia, cosa che, invece, al momento non sente possibile.

“Io non mi sento accettata da lei, perché è lei che mi ha messo in difficoltà. – l’ha quindi accusata la ballerina, ricordando che – È venuta due volte e per due volte è stata un muro. Il giorno in cui decido che Lorenzo è l’uomo della mia vita, con che voglia vengo a casa e te lo presento? Io voglio sentirmi accolta!” E ha concluso: “Sono una brava ragazza, coraggiosa, mi faccio un sedere così per capire chi sono, ma come si fa a migliorare se non metti sulla tavola il peggio di te e lo aggiusti?” Mamma Luisa potrebbe decidere di rispondere alla figlia in diretta al Grande Fratello.

