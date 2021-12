Shaila Gatta/ “Non solo Velina: anni a Striscia importanti, ora sogno il cinema”s

Dopo Striscia la Notizia, Shaila Gatta ha raccontato quali sono i suoi progetti futuri e lo ha fatto in una lunga ed interessante intervista a Trends & Celebrities, la trasmissione radiofonica in onda su RTL 102.5 News con Francesco Fredella, Simone Palmieri e Jody Cecchetto. Il sogno di Shaila è ora quello di iniziare la carriera di attrice e svela di aver deciso di darsi da fare in questo ambito, ammettendo: “Sto studiando molto e spero che un giorno possa arrivare la grande occasione”. Tuttavia, ha precisato, “Striscia per me è stata una vera palestra”.

Ovviamente nel corso del suo intervento alla trasmissione radiofonica non poteva mancare un commento sulla sua esperienza vissuta proprio nel celebre Tg satirico di Antonio Ricci in onda subito dopo il Tg5 e che fa da traino al prime time di Canale 5: “Sono stati anni molto importanti per me. Ho imparato a fare le telepromozioni ad improvvisare e a lavorare con un metodo”, ha detto.

Shaila Gatta, dall’esperienza a Striscia la Notizia ai prossimi progetti

Shaila Gatta è una delle veline più longeve di Striscia la Notizia ma adesso è arrivato per lei il momento di fare il grande salto (professionale). Il cinema resta il suo sogno e per questo ha raccontato: “Sto studiando dizione, sono napoletana e ne vado fiera. Ma quando torno dalla mia famiglia a Secondigliano l’accetto campano torna a galla”. Ma Shaila non è solo una Velina: “Sono una ballerina professionista. Molti non sanno, o forse non immaginano, che dietro uno stacchetto di Striscia la notizia c’è una lunga preparazione”, ha svelato.

E come darle torto? D’altronde anche un semplice stacchetto richiede ore di sala prove e lo studio di vere e proprie coreografie. Nonostante ora sia nel capoluogo lombardo, le sue origini napoletana restano molto forti, come ha ammesso la stessa ballerina professionista: “Adoro il casatiello e la pastiera, qui a Milano non posso farne a meno”. La sua storia professionale vede alle spalle tanta gavetta e tanto impegno che l’ha portata sin da giovanissima lontana dai suoi affetti. Adesso però, dopo essere entrata nella grande famiglia di Striscia potrebbe aprirsi per lei un’altra importante opportunità grazie anche al grande supporto social, dal momento che può contare su un seguito di 800 mila followers su Instagram!



