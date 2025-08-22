Shaila Gatta, nuovi progetti dopo Grande Fratello: Carlo Verdone la vuole nel suo film dopo la partecipazione saltata a Tale e Quale Show: rumor

Shaila Gatta, dopo il Grande Fratello nuovi progetti importanti: Carlo Verdone la vuole nel suo film

Novità importanti per Shaila Gatta, l’ex Velina di Striscia la notizia e concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello potrebbe ben presto approdare su un prestigioso set. Premettiamo che si tratta di indiscrezioni e che nulla è certo ma stando a quanto riportato dall’esperto di tv e gossip Lorenzo Pugnaloni ben presto Shaila potrebbe cimentarsi nella recitazione al fianco di un regista e attore tra i più autorevoli e apprezzati: Carlo Verdone!

Ebbene si, Carlo Verdone vuole Shaila Gatta in un suo film. Scendendo nel dettaglio, infatti, Pugnaloni ha rivelato che la ballerina sarebbe stata avvistata a Roma Fiumicino e che per lei ci sono delle importanti novità lavorative in quanto avrebbe già fatto due provini per il prossimo film del regista. E presto per sapere se il provino è andato bene o no comunque le riprese inizieranno il 25 agosto e si scoprirà il futuro della Gatta. E non è finita qui perché pare che il regista romano l’avrebbe chiamata di persone per chiederle di farne parte.



Grande Fratello, salta la partecipazione di Shaila Gatta a Tale e Quale Show ma per lei arriva il film di Carlo Verdone

Dopo il Grande Fratello Shaila Gatta aspetta la giusta occasione per tornare in pista ed ambire ad un ruolo migliore. Nei giorni scorsi sembrava certa la sua partecipazione nella nuova edizione dello show di imitazioni condotto da Carlo Conti che tornerà a settembre ed invece alla fine, nell’annuncio ufficiale del cast, il suo nome non c’era. Tuttavia, chiusa una porta si apre un porte e saltata la partecipazione come concorrente a Tale e Quale Show per Shaila Gatta potrebbe arrivare un ruolo nel film di Carlo Verdone, sul quale al momento non si hanno maggiori dettagli. Per saperlo con certezza, tuttavia, occorre aspettare i prossimi giorni. Che sia davvero la volta giusta per una svolta dopo la non entusiasmante partecipazione nel reality di Canale 5.