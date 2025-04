Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, i fan impazziscono dopo una segnalazione

Dopo la fine del Grande Fratello, tutti i concorrenti sono tornati alla loro vita compresa Shaila Gatta che nel corso del programma è stata fidanzata con Lorenzo Spolverato. I fan del reality sono ora concentrati su di loro: ritorneranno mai insieme? Se tra Helena Prestes e Javier Martinez e Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli procede tutto a gonfie vele, gli unici che non hanno resistito sono stati proprio loro, gli “Shailenzo”. Ciononostante, il modello milanese sembra parlare ancora al plurale sui social, tanto che ha ringraziato i fan per i regalini che hanno fatto a lui e alla ballerina.

Alessandro Rizzo, ex fidanzato di Shaila Gatta rompe il silenzio: /"Ecco cosa penso di lei e Lorenzo al GF"

L’ex velina di Striscia La Notizia, però, sembra non volerne sapere e continua con la sua vita. Fino ad oggi, a differenza degli altri concorrenti del Grande Fratello, non si è lasciata andare a dichiarazioni sui social e non ha proferito parola rispetto alla sua relazione con Lorenzo. Deianira Marzano, però, ha pubblicato una segnalazione da parte di un fan: Shaila Gatta è stata vista in aeroporto a Napoli con un’altra persona, mentre aspettava il volo diretto a Milano. Subito i social si sono scatenati chiedendosi chi fosse quella persona misteriosa.

Lorenzo Spolverato dimentica Shaila Gatta dopo il Grande Fratello/ Festa con Federica e Stefano

Shaila Gatta, chi è l’uomo accanto a lei in aeroporto? La verità di Deianira Marzano

La segnalazione su Shaila Gatta a Deianira Marzano ha riportato queste parole: “Un uomo tutto incappucciato accanto a Shaila?“. Il web ha iniziato a pensare che la ballerina stesse uscendo con un altro ragazzo, forse per dimenticare Lorenzo Spolverato. Ma alcuni tra i fan del Grande Fratello hanno portato alla luce un’altra ipotesi, dicendo che quella persona accanto a lei è il suo bodyguard. A spegnere i sospetti è stata Deianira Marzano che piuttosto arrabbiata ha risposto ai fan difendendo Shaila Gatta.

Shaila lasciò l'ex fidanzato Alessandro Zarino con sms?/ Deianira Marzano rivela: "Non la prese benissimo..."

“C’è un odio nei confronti di Shaila che va ben oltre il semplice non piacerti un personaggio televisivo, e soprattutto immotivato”, ha scritto Deianira Marzano in una storia su Instagram, “Quella con il cappuccio era la sua migliore amica. Shaila non sta affatto bene da quando è uscita di casa è anche molto dimagrita”. Dunque, si spengono tutti i sospetti su una possibile nuova relazione e anzi, pare che la ballerina sia davvero in crisi dopo i mesi passati nella casa del Grande Fratello, e che debba riprendersi dalla relazione con Lorenzo Spolverato.