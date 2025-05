Shaila Gatta, nuovo capitolo dopo Lorenzo Spolverato?

Shaila Gatta, a distanza di due mesi dalla fine del Grande Fratello e dalla fine della relazione con Lorenzo Spolverato, è super concentrata sul lavoro ma il suo nome continua ad essere al centro del gossip. Nonostante siano trascorsi due mesi dalla finale del Grande Fratello in cui Shaila ha lasciato in diretta Lorenzo, si continua a parlare della loro storia d’amore di cui ha parlato lo stesso Lorenzo nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage in cui ha spiegato l’ultimo capitolo della loro relazione.

Entrambi single, continuano ad essere al centro di vari gossip e l’ultimo riguarda Shaila Gatta. Secondo un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano, infatti, ci sarebbe un calciatore che metterebbe like ai post dell’ex vellina.

Deianira Marzano: un calciatore mette like a Shaila Gatta

Dopo le voci di un presunto flirt tra Greta Rossetti, tornata single dopo la fine della storia con Sergio D’Ottavi, e un calciatore, Deianira Marzano ha non solo diffuso la smentita di Greta, ma ha anche svelato che lo stesso calciatore accostato a Greta metterebbe like a Shaila Gatta.

“Aggiornamento sul gossip di Greta e il calciatore. Mi è arrivata la smentita ufficiale da parte di Greta e anche il calciatore ha negato tutto direttamente ad Angela Nasti dicendo che non è assolutamente vero” – ha scritto in un primo post Deianira Marzano che ha poi aggiunto – “Calciatore che, intanto, mette like a Shaila”. Un gossip che, per il momento, non trova fondamento.