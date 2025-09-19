Shaila Gatta, concorrente del reality Amazon insieme a Helena Prestes, avrebbe parlato di Lorenzo Spolverato ma spunta il retroscena sul modello milanese.

Shaila Gatta ha deciso di partecipare a The Fifty, il nuovo reality di Amazon Prime Video a cui partecipano tantissimi influencer e personaggi dei reality. Tra i concorrenti spicca anche Helena Prestes e, stando alle prime indiscrezioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, le due che, nella casa del Grande Fratello sono state rivali, andrebbero d’accordo. Le due, inoltre, secondo quanto fa sapere sempre Pugnaloni nella sua newsletter in abbonamento fa sapere che, all’interno del reality, Shaila sarebbe tornata a parlare di Lorenzo Spolverato con cui la storia è finita lo scorso 31 marzo.

Concorrenti Grande Fratello, chi sono: da Anita Mazzotta a Matteo Azzali/ "Spazio alle storie comuni"

“Shaila Gatta ha rotto il silenzio su una sua relazione passata – scrive Pugnaloni – dichiarando senza mezzi termini di essersi liberata di una ‘bella tossicità’ decidendo di non proseguire la storia con lui”. Pugnaloni, inoltre, svela come la proposta di partecipare al reality sia arrivata anche a Lorenzo Spolverato che, però, ha rifiutato l’offerta perché sapeva della presenza di Shaila.

Chi è Francesca, la concorrente del Grande Fratello tradita dal marito/ Due figli grandi e...

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: Deianira Marzano svela nuovi dettagli

Di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ha parlato anche Deianira Marzano secondo sui Shaila, all’interno del reality, starebbe parlando di Lorenzo Spolverato. Secondo l’esperta di gossip, tuttavia, Shaila non avrebbe alcun motivo di parlare di Lorenzo dal momento che quest’ultimo non solo non è presente nel reality ma ha anche rifiutato di partecipare al programma per la presenza di Shaila e per evitare spiacevoli situazioni.

“Shaila è perfettamente inutile che in questo reality parla di Lorenzo anche perché, con tutto il bene, Lorenzo ha deciso di non fare questo reality proprio perché ci stava lei” – scrive Deianira Marzano in una storia pubblicata su Instagram. “Non mi sembra che Lorenzo si sia tirato i capelli per lei”, conclude l’esperta di gossip.

Simona Ventura perde due "colpacci" per il Grande Fratello: di chi si tratta/ Chi saranno le opinioniste