Nel corso della finale del Grande Fratello, i telespettatori hanno assistito ad una scena che li ha lasciati davvero a bocca aperta: Shaila Gatta è entrata nella casa e ha lasciato Lorenzo Spolverato con il quale aveva avuto una relazione fino a una settimana prima. I due si erano infatti innamorati nel programma ma dopo l’uscita di lei in semifinale, qualcosa sembra essere cambiato, perché proprio Shaila è tornata nella casa e ha lasciato Lorenzo davanti a tutti.

Una scena che ha lasciato a bocca aperta tutti soprattutto per i toni utilizzati da Shaila che non sono stati affatto amichevoli e non hanno lasciato trasparire alcun sentimento. Ma cosa è successo e perché la ballerina si è comportata in questo modo? Una domanda che i fan continuano a porsi e che non lascia spazio a interpretazioni: qualcosa dovrà essere accaduto, anche se non è chiaro cosa. In quella settimana fuori dalla casa, infatti, Shaila Gatta ha cambiato idea su Lorenzo e sulla loro relazione, decidendo di troncare quel rapporto.

Secondo i fan, che si sono fatti un’idea di quanto accaduto al Grande Fratello, Shaila Gatta avrebbe lasciato Lorenzo Spolverato perché influenzata da parenti e amici dopo essere uscita dalla casa. In particolare Federica, un’amica di Shaila, avrebbe affermato: “A che le serve uno così? Non è neanche ricco”. Federica, l’amica di Shaila Gatta, si sarebbe dunque più volte espressa contro Lorenzo Spolverato, prendendo una posizione netta.

E, una volta uscita dalla casa, Shaila sarebbe stata influenzata proprio da Federica, che avrebbe parlato male del ragazzo. Federica, inoltre, avrebbe affermato che molti litigi avrebbero portato i fan a non votare Shaila e non portarla in finale. Dichiarazioni dalle quali i fan si sono dissociati. Shaila si è difesa spiegando di aver sempre preso da sola le sue decisioni.

