Ieri si è conclusa l’edizione 2025 del Grande Fratello ed è iniziata subito con un colpo di scena molto gradito da una certa fetta di pubblico: l’addio di Shaila Gatta a Lorenzo Spolverato che, secondo molti, è avvenuto troppo tardi, e che ha rischiato di fargli un favore al televoto, cosa che poi fortunatamente non è successa. La ragazza ha deciso di lasciarlo perché non poteva più sopportare oltre di essere umiliata così, dato che un amore tossico non è proprio quello a cui aspirano le donne.

Secondo Amedeo Venza, però, c’è un retroscena curioso proprio sull’ex concorrente che ha dato sul suo profilo social in presa diretta: “Lei non vuole rientrare in studio, la stanno convincendo”. Come mai non voleva più rientrare dopo averlo lasciato?

Perché Shaila Gatta non voleva più rientrare nello studio del Grande Fratello ieri sera? Sicuramente perché non aveva più intenzione di dare visibilità a Lorenzo Spolverato, che non si è mai fatto un esame di coscienza, anzi, ha troncato il discorso dicendo di non volerle più parlare, aggiungendo solo che essendo innamorato passerà alcuni giorni a soffrire, un po’ come ha fatto la ballerina dopo aver scoperto determinati video e dopo aver analizzato tutta la situazione con una lucidità ritrovata e che in tanti sperano che ritrovasse nel più breve tempo possibile.

Come ha affermato la ballerina, una volta uscita dalla casa del GF ha avuto modo di riottenere la lucidità che aveva perso, analizzando i suoi comportamenti e quelli degli ex, e rendendosi così conto che un amore tossico non era ciò che voleva, perché ha dimostrato di essere ossessionato da Helena, e si è sentita usata e amato molto poco. Stando ad alcune indiscrezioni pare che lei gli abbia anche tirato uno schiaffo dietro le quinte.