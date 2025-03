Manca sempre meno alla finale del Grande Fratello ma dopo aver trascorso così tanto tempo nella casa più spiata d’Italia è normale che i gieffini siano stanchi, spesso infatti si innervosiscono con facilità, anche Shaila Gatta negli ultimi giorni ha vissuto momenti delicati.

Dopo aver avuto un crollo emotivo in confessionale ha dovuto affrontare un duro scontro con Stefania Orlando durante l’ultima puntata oltre alla delusione per non essere stata eletta terza finalista del reality. Nelle scorse ore l’ex velina di Striscia la notizia ha perso di nuovo le staffe al Grande Fratello e si è scagliata duramente contro alcuni suoi compagni di avventura.

A mandarla su tutte le furie è stato il fatto che si sia ritrovata a fare le pulizie da sola, nessuno infatti le ha dato una mano, nemmeno Lorenzo che era vicino a lei e ascoltava il suo sfogo. Visibilmente infastidita e con un tono alto della voce si è detta stufa perché nessuno si è degnato di fare qualcosa, li ha poi attaccati dicendo: “Sti quattro cretini, nullafacenti di me**a, viziati di me**a. Ma che schifo”.

Non appena ha finito di pulire Shaila Gatta si è recata in giardino, dove si è sfogata di nuovo con Lorenzo Spolverato. Al gieffino ha ribadito di aver fatto tutto da sola e pensa che sia assurdo che nessuno faccia niente in una casa in cui si vive in undici. Ha poi aggiunto: “Sono dei ricottari, sempre scuse per non pulire. Una volta perché è il post puntata, una volta perché l’hanno fatto il giorno prima e una volta perché devono fare altro”. A detta sua hanno sempre un motivo per non pulire, lei ha lavato, pulito, sistemato e cucinato, ha poi concluso dicendo che ha fatto tutto perché è una persona pulita e civile.

