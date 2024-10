Shaila Gatta in lacrime al Grande Fratello 2024: “Mi sento messa al rogo“

La puntata del Grande Fratello 2024 di questa sera si sta rivelando tutt’altro che semplice per Shaila Gatta. Se da un lato è felice di aver ormai messo in chiaro i suoi sentimenti per Lorenzo Spolverato e tra i due l’attrazione è sempre crescente, dall’altro ha dovuto fare i conti con la delusione di Javier Martinez, che l’ha accusata di aver giocato con lui. E non sono mancate critiche nemmeno da Helena Prestes, che se l’è presa soprattutto con Lorenzo, ma anche con lei, e li ha accusati di essere dei giocatori.

Il confronto del “quadrilatero amoroso”, dopo la clip che mostra i baci tra Shaila e Lorenzo al Gran Hermano, è risultato necessario e ad uscirne distrutta è anche la stessa ex Velina. Durante la pubblicità, infatti, si è lasciata andare alle lacrime al fianco di Lorenzo, sfogandosi per essere stata attaccata dai coinquilini in merito al coinvolgimento sentimentale con Lorenzo. “Mi sento messa proprio al rogo capito? Che cosa ho fatto di male io? Che ne so” esclama, come mostra un video circolante in rete e ripreso anche dalla pagina Instagram Il vicolo delle news.

Shaila Gatta si sfoga, Lorenzo Spolverato la consola: il video

Shaila Gatta non trattiene le lacrime al Grande Fratello 2024, un lungo sfogo di fronte al quale Lorenzo Spolverato cerca di tranquillizzarla in tutti i modi. Lei però non si dà pace, ammette il dispiacere per aver deluso Javier Martinez ma allo stesso tempo non recrimina di aver dato spazio ai suoi reali sentimenti, che sono tutti per Lorenzo: “Mi dispiace, però non c’è neanche il tempo di spiegare le mie cose… Che colpa ho? Mi spiace, ma so quello che sento, che devo fare?“.

Il coinquilino la rassicura, tenendole la mano e spiegandole che la delusione di Javier ed Helena per quanto accaduto è inevitabile ma che presto passerà, e lei ammette: “Hanno ragione“.

