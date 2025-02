Shaila Gatta in crisi al Grande Fratello: lo sfogo sui genitori

Shaila Gatta si è lasciata andare ad un lungo sfogo con Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello, tirando in ballo il rapporto con i suoi genitori. Nelle ultime settimane, in molti nella Casa le hanno fatto notare di essere cambiata rispetto all’inizio della sua avventura nel reality, soprattutto da quando sta insieme a Lorenzo. La prima a manifestarle questa situazione è stata però sua mamma Luisa, entrata per ben due volte nella Casa per avere un confronto con la figlia.

In una di queste occasioni, la donna ha ammesso senza mezzi termini di non supportare pienamente la sua nuova relazione d’amore, invitandola, anzi, a mettere se stessa e il suo percorso al primo posto. Consiglio che Shaila non ha seguito, preferendo invece seguire i suoi sentimenti per il modello. Quando, però, sono stati altri a sollevare la questione, Shaila non ha fatto mistero di accusare il colpo, perché preoccupata di ciò che i suoi genitori stanno pensando da casa.

Shaila crolla con Lorenzo Spolverato: la paura sui genitori

“Non mi pesa il giudizio della gente, ma quello che mia mamma mi ha detto venendo qua.”, ha spiegato Shaila Gatta a Lorenzo. “Il fatto di non avere fiducia da parte di un genitore, perché spesso e volentieri, per quanto il mondo ti possa andare contro, le uniche persone su cui si può contare e a cui tu chiedi fiducia e che tu speri siano fieri di te sono i propri genitori.” Il loro silenzio, la mancanza anche di piccoli gesti, sembra essere ciò che più fa soffrire la ballerina: “Spesso, vedere i tuoi aerei firmati con il nome di tua madre o di tua sorella, la lettera di tua sorella… per me ogni volta è un colpo al cuore, mi fa stare male! Sto male!”, ha rivelato a Lorenzo.