Shaila Gatta e il crollo per Lorenzo Spolverato

Dopo una giornata particolarmente pesante durante la quale Lorenzo Spolverato ha avuto più momenti di down, Shaila Gatta è crollata confidandosi con Chiara Cainelli. Le due ragazze, dopo cena, si sono ritrovate in camera da letto dove, tra le lacrime, Shaila ha ammesso di essere in difficoltà nel rapporto con Lorenzo non riuscendo a gestire il suo umore altalenante. “io sono sulle montagne russe con Lorenzo“, ha detto scoppiando a piangere. Shaila spiega così all’amica di sentirsi in difficoltà perché ritiene che Lorenzo sia troppo coinvolto nel gioco dedicando poco tempo al loro rapporto. La ballerina, infatti, confessa che vorrebbe tornare ai momenti di leggerezza vissuti con lui in cui riuscivano a ritagliarsi del tempo per raccontarsi, per giocare e divertirsi insieme.

Chiara ascolta l’amica e prova a farle comprendere come per Lorenzo che ha sempre affrontato sfide e battaglie nella sua vita, avere delle battaglie all’interno della casa sia un modo per sentirsi stimolato. Esorta, però, Shaila a non chiudersi e a parlare con il fidanzato raccontandogli come si sente e, soprattutto, facendogli notare tutte le mancanze che sente in questo momento. Consigli che Shaila ascolta al punto da cercare subito un confronto con il fidanzato.

La reazione di Lorenzo Spolverato al crollo di Shaila Gatta

In giardino, in piena notte, Shaila Gatta apre il proprio cuore a Lorenzo Spolverato provando a fargli capire il suo stato d’animo. La ballerina, così, confessa di non sentirsi una priorità con lui in determinate circostanze. “Parlare con Emanuele, con Tommaso è stata una priorità e allora mi chiedo quando sono una priorità per te?”, la domanda di Shaila. “Sei una priorità Shaila”, è stata la risposta di Lorenzo. “Mi machi, mi manca chi eravamo, quella leggerezza che avevamo”, aggiunge ancora la ballerina che spiega di non riuscire ad essere allegra e solare vedendolo stare male. “Il tuo dolore lo prendo tutto e non riesco neanche a sorridere perché mi sento in colpa. So che tu faresti lo stesso ma il mio malessere dura un’ora mentre il tuo si protrae nel tempo. Poi, sul letto, provo a farti sorridere e mi sento impotente non riuscendoci”, dice ancora Shaila.

“Poi vedo Tommaso e Mariavittoria che si baciano, Alfonso e Chiara che fanno lo stesso e mi manca quella cosa. Mi sento sola”, dice ancora Shaila ammettendo, però, di sbagliare non riuscendo ad aprirsi e a parlargli subito. “Faccio fatica a parlarti delle mie emozioni perché non l’ho mai fatto nelle mie vecchie relazioni”, dice ancora. “Se oggi ho ritrovato le energie e grazie a te, ma parlami perché io non sono solo il tuo fidanzato ma anche il tuo migliore amico. Dimmi quando hai bisogno di me, fammi capire che hai voglia di stare con me perché non leggo nella tua testa”, risponde Lorenzo promettendo alla fidanzata che farà di tutto per darle più attenzioni mettendola davanti al gioco. “Ho capito che non posso trascurare il nostro amore ma ti senti compresa e ascoltata da me?”, chiede ansioso Lorenzo. “Sì. Anche avere questo dialogo con il mio fidanzato per me è una cosa nuova perché non l’ho mai avuto prima”, risponde Shaila che poi si rifugia tra le braccia di Lorenzo che la rassicura abbracciandola e baciandola.

